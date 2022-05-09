OPPO Enco Air2 耳機開箱　中規中矩的高性價比選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀

充電收納盒採用霧面半透明設計，帶來輕量質感

釋放聲音能量相比上一代 Enco Air 提升一倍

整體音色中性，在低中高音有平衡表現，售價1,999元算是相當具有性價比



