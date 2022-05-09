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OPPO Enco Air2 耳機開箱　中規中矩的高性價比選擇

▲OPPO Enco Air2 真無線耳機，粉嫩色調，採用半入耳式設計，售價1999元。（圖／記者周淑萍攝）
▲OPPO Enco Air2 真無線耳機，粉嫩色調，採用半入耳式設計，售價1999元。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-09 18:17:32

真無線耳機已經成為市場主流，OPPO除了力拼手機買氣之外，也積極搶食耳機市場大餅，跟著OPPO Reno7 Z同步發表新一代OPPO Enco Air2 真無線耳機，外型設計有幾分蘋果Air Pods的影子，半入耳式的設計，配戴起來較沒有負擔，充電收納盒採用霧面半透明的輕量質感，代表色「晴空藍」，不同於以往的黑色的設計風格，帶來粉嫩活潑的氛圍，售價1999元，即日起開賣。

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▲OPPO Enco Air2 真無線耳機。（圖／記者周淑萍攝）▲OPPO Enco Air2 真無線耳機充電收納盒採用霧面半透明設計，帶來輕量質感。（圖／記者周淑萍攝）

配戴的舒適度來說，OPPO Enco Air 2採用半入耳式的設計，相比上一代更輕，單耳重量僅3.5g，長時間聽歌也不會感受到壓力。但並未支持主動降噪，要讓售價2000元的耳機支援主動降噪也的確是有點為難，但沒有主動降噪，在音樂的沈浸感體驗上會有差異。採用 13.4mm複合鍍鈦振膜喇叭，並由OPPO藍光聲學團隊調音，可以感覺到音質有進步，釋放的聲音能量相比上一代 Enco Air 提升一倍，能搭配HeyMelody歡律APP自選脈衝低音或悠揚人聲兩種音效模式。

▲OPPO Enco Air2 真無線耳機。（圖／記者周淑萍攝）▲OPPO Enco Air2 真無線耳機釋放聲音能量相比上一代 Enco Air 提升一倍。（圖／記者周淑萍攝）

續航力上除了耳機可獨立聆聽4小時，搭配充電盒最長可聆聽24小時，支援藍牙 5.2 低延遲雙傳技術，開啟 OPPO Enco Air2 電競模式，可將音頻延遲降低到低至 80 毫秒，玩遊戲零時差。耳機上加入全新設計的觸控區域，方便辨識觸控，長按左右耳可以調整音量大下，雙擊用來接聽、切歌，也能自設為拍攝功能。

▲OPPO Enco Air2 真無線耳機。（圖／記者周淑萍攝）▲耳機上的平面處可以接收手勢操控。（圖／記者周淑萍攝）

整體來說OPPO Enco Air2表現中規中矩，甚至都有在水準之上的體驗，輕巧粉嫩的外型相當加分，整體音色中性，應該是多數人都能接受的音質，在低中高音有平衡表現，售價1,999元算是相當具有性價比。

▲OPPO Enco Air2 真無線耳機。（圖／記者周淑萍攝）▲OPPO Enco Air2 整體音色中性，在低中高音有平衡表現，售價1,999元算是相當具有性價比。（圖／記者周淑萍攝）


OPPO Enco Air2 重點功能

  • 喇叭：13.4mm複合鍍鈦振膜
  • 頻率響應範圍：20 Hz～20 kHz
  • 藍牙：5.2 ，支援AAC / SBC編解碼
  • 電量：搭配充電盒24小時
  • 充電孔：USB Type-C
  • 防塵防水等級：IPX4
  • 耳機+充電盒重量：39.9 g
  • 售價：1,999元

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