OPPO Enco Air2 耳機開箱　中規中矩的高性價比選擇

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配戴的舒適度來說，OPPO Enco Air 2採用半入耳式的設計，相比上一代更輕，單耳重量僅3.5g，長時間聽歌也不會感受到壓力。但並未支持主動降噪，要讓售價2000元的耳機支援主動降噪也的確是有點為難，但沒有主動降噪，在音樂的沈浸感體驗上會有差異。採用 13.4mm複合鍍鈦振膜喇叭，並由OPPO藍光聲學團隊調音，可以感覺到音質有進步，釋放的聲音能量相比上一代 Enco Air 提升一倍，能搭配HeyMelody歡律APP自選脈衝低音或悠揚人聲兩種音效模式。
▲OPPO Enco Air2 真無線耳機釋放聲音能量相比上一代 Enco Air 提升一倍。（圖／記者周淑萍攝）
續航力上除了耳機可獨立聆聽4小時，搭配充電盒最長可聆聽24小時，支援藍牙 5.2 低延遲雙傳技術，開啟 OPPO Enco Air2 電競模式，可將音頻延遲降低到低至 80 毫秒，玩遊戲零時差。耳機上加入全新設計的觸控區域，方便辨識觸控，長按左右耳可以調整音量大下，雙擊用來接聽、切歌，也能自設為拍攝功能。
▲耳機上的平面處可以接收手勢操控。（圖／記者周淑萍攝）
整體來說OPPO Enco Air2表現中規中矩，甚至都有在水準之上的體驗，輕巧粉嫩的外型相當加分，整體音色中性，應該是多數人都能接受的音質，在低中高音有平衡表現，售價1,999元算是相當具有性價比。
▲OPPO Enco Air2 整體音色中性，在低中高音有平衡表現，售價1,999元算是相當具有性價比。（圖／記者周淑萍攝）
OPPO Enco Air2 重點功能
- 喇叭：13.4mm複合鍍鈦振膜
- 頻率響應範圍：20 Hz～20 kHz
- 藍牙：5.2 ，支援AAC / SBC編解碼
- 電量：搭配充電盒24小時
- 充電孔：USB Type-C
- 防塵防水等級：IPX4
- 耳機+充電盒重量：39.9 g
- 售價：1,999元