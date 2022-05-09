快篩陽性視同確診有條件！醫提三原則：得看盛行率

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不過先前曾有民眾快篩結果陰性，但在放置一段時間後，試劑便轉為陽性，另外界也擔心，少數人士可能為了申請保險理賠，做假企圖蒙混過關，7日早上指揮中心與醫師公會討論運行細節。
對此，黃啟嘉透露，本次是指揮中心主動召集會議，拜託醫師公會協助，醫師公會基於醫療使命，為能夠拯救民眾於疫情，盡力提供專業協助與建議。
黃啟嘉表示，政策會隨著疫情變動、疫情嚴重度與資源充裕與否，在很多決策上都會有滾動式檢討，很多事情並非一成不變，必須衡量既有的醫療資源，做出最有效率的應變，過去強調使用PCR陽性作為確診標準，但PCR量能有限，若全數依賴PCR判定確診，「有可能我們的量能不足」。
黃啟嘉坦言，PCR嚴格限制場所、服務人員，若一定要靠PCR確診，很多醫療人力必須放在PCR檢測上，就會排擠其他醫療需求，所以才會針對居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類族群啟用快篩陽性為確診。
「快篩陽性視同確診是有條件的！」黃啟嘉強調，如同前副總統陳建仁也曾提及，必須要看族群的疾病盛行率，若該族群陽性者本來就很多，快篩偽陽性機率會變少，但陽性者少，快篩偽陽性比例就會高，而居家隔離、居家檢疫、自主防疫對象快篩偽陽性機率會較低，因此適用，若未來社區盛行率變高，快篩陽性視同確診也有望適用於社會整體。
黃啟嘉指出，快篩陽性是否就是確診，並非僅單靠一個檢測，「確診對一個人影響很大，若沒有醫師負責危險性很高」，還是需要加入臨床專業，醫師專業判斷與經驗非常重要，檢測只是提供專業判斷更客觀證據，「所以只靠快篩，沒有醫師的專業是不夠的」，有快篩陽性、醫師專業、三類民眾的認知配合才能決定確診，並藉此讓已經負荷不堪的PCR量能能夠緩解
黃啟嘉解釋，醫師在視訊診斷會從主觀與客觀症狀、不適與變化、接觸史評估，並非盲目看診，針對快篩真偽時效等醫師也會做判斷，會問快篩購買日期、採檢時間、採樣方式等細節，「要判別確診本身是很專業的事情」，很多細節醫師都必須加以注意。
被問及對於細節如何判定，黃啟嘉提及雖會議中有討論，「但是我覺得這不應該有一個標準答案」，各患者的狀況都是千變萬化的，但通則是快篩試劑本身要兩條線（陽性）、確認採樣方式，「大家都很期待在醫療上找出一個統一的標準」，不過醫療沒有統一答案，還是要因人而異，因人本身、因時、因地都會不一樣。
黃啟嘉進一步指出三個原則，包含醫師必須詳細問診，經過專業判斷、配合採篩陽性檢驗、醫病關係都要認同結果，「我們不要讓不該確診的人確診，也不要讓應該確診的人沒有被確診」，醫師會讓確診盡量符合真實，這就要靠醫師臨床專業判斷，若醫師對於採檢結果有疑慮，也會要求病患再次採檢確認，採檢完後也會要求當面銷毀檢體。
對於會議內容，黃啟嘉直言，會議中唯一的共識就是要協助民眾防疫，其他討論內容未必全部都有共識，但有點歧異的地方都是民主社會應該容忍的地方，這些不同聲音讓大家互相參考、有糾錯的機會，「因為沒有任何一個專業敢保證永遠都不會出錯，專業的傲慢可能帶來無比的災難」，所以專業允許不同判斷在，大原則都一致，小細節有些地方不同，不過都會盡全力協助民眾，也會站在使命感上配合指揮中心。
黃啟嘉分享，以自己為例，一天可以照護40位以上確診患者，全國醫師有5萬人，量能是足夠的，且台灣醫療也是全世界服務密集度最高的，整個醫護、衛政、社政、警政人員都值得民眾給予肯定，最近基層醫療醫師發揮力量，啟動居家照護，「每個醫師都有認養的病人」，可以不分平日假日、白天黑夜，即時提供專業諮詢、藥物，安定民眾的心。
黃啟嘉也呼籲，民眾對於醫療人員「還是要稍微珍惜一下他這個資源的有限」，現在照護醫師已經類似於家庭醫師狀態，真的有需求的民眾可以找自己的照護醫師，基層醫師皆全力投入協助防疫，疫情大流行時，不再以大型醫院為主，而是以基層診所為主照護民眾，發揮台灣醫療體系長處，這2日會盡力討論細節，事急從權，很多事無法做到盡善盡美才開始上路，預計快篩視同陽性措施將於12日上路。
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