許聖梅爆同業為追新聞「當嫖客」 完事後卻為了報帳露餡
資深媒體人許聖梅擔任記者時，曾主跑過政治、社會、狗仔等路線，近日她與資深狗仔小葛、民俗專題記者賴正鎧、王齡梓律師等人上節目《震震有詞》，分享為了挖掘真相使出渾身解術的經驗，她透露當年曾為了追言承旭的新聞，揪同事飾演情侶，更爆料有同業還為了獨家演嫖客，但礙於要報帳所以就詢問店家能否開立發票，最後也因此被抓包。
許聖梅表示當記者的必備三要素分別是「臉皮厚」、「不怕死」、「演很大」，透露有次為了跟拍言承旭打撞球，就決定和狗仔同事飾演情侶，為了形容記者之間「演很大」的程度，就爆料某位同業為了跑新聞而直接當起嫖客，但由於「完事」、付費後，必須向櫃檯小姐索取發票才能報帳，所以也因此露了餡，許聖梅也替記者喊冤：「沒發票怎麼跟報社報帳？」
小葛補充當記者除了要上述特點外，也需要具備好體力，分享曾採訪日本女星松嶋菜菜子來台拍戲一事：「別家報社早已到台南去守，但我聽說女藝人好友在高雄開飯店，我們就直奔高雄飯店守著，果真拍到大獨家。」而競爭對手漏了這次新聞，直接應徵臨時演員滲透劇組，卻被聘請的保全認出來而被趕走。
小葛收到消息時，劇組正在台南高鐵站拍攝，便跟男同事從晚上9點躲進廁所等到12點半，接近收工時保全竟一一巡視廁所：「我一開始用肚子痛當藉口不開門，沒想到來了3位保全，甚至從廁所門底下縫隙看我是不是真的在上廁所，實在沒有藉口拖延只好開門，高鐵站站員看到是2個男生躲在同一間廁所，露出很玩味的表情，大概是以為我們是四腳獸。」