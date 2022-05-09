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連22紅！4月出口414.6億美元　歷年單月第3高、年增18.8%

▲財政部今（9）日公布今年4月海關進出口貿易數字，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，月減4.7%，但年增18.8%，連22紅！（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部今（9）日公布今年4月海關進出口貿易數字，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，月減4.7%，但年增18.8%，連22紅！（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-09 18:52:49

財政部今（9）日公布今年4月海關進出口貿易數字，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，月減4.7%，但年增18.8%，連22紅！（按新臺幣計算增 20.1%)。主要原因是由於創新應用與數位商機持續活絡，部分缺料瓶頸緩解及遞延出貨挹注，再加上原物料行情居高推升油品、金屬製品出口所致。累計1至4月出口1624.0億美元，年增22.3%，(按新臺幣計算增 21.2%)。

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財政部指出，由於科技創新應用與數位轉型需求不墜，供應鏈缺料狀況逐漸緩解，加上國際原油、基本金屬等原物料價格因俄烏衝突、歐美制裁而高檔震盪，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，年增18.8%，連續22個月正成長；進口隨農工原料價量齊揚及向外購置資本設備、消費品上升，規模值為 365.5 億美元之單月次高，年增 26.7%。累計1至4月出、進口分別增 22.3%、26.0%。

展望未來，財政部預估，隨各國防疫政策相繼轉向開放，今年全球經濟可望呈現緩步走升態勢，加以半導體產能持續供不應求，國內相關業者積極投資擴充產能以為因應，我國出口動能依舊可期，上半年增幅預料超過1成，惟俄烏戰事、通膨壓力、新冠變種病毒、中國大陸封控措施等不確定因素，恐增加國際經濟成長阻力，仍待密切關注後續發展。



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