12位董事闖關成功！公視第7屆董事會終於順利組成

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公視基金會董監事遴選，是由立法院依政黨比例推薦11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會。由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上的多數同意後，送請行政院院長聘任之。
此次審查委員名單，包括民進黨推薦的翁秀琪、蘇正平、張烽益、王勁力、黃世鑫、蔡茂寅、陳東升、蕭新煌；國民黨推薦的廖元豪、包正豪、陳學聖、胡競英；民眾黨推薦的謝啟明；時代力量黨團推薦的羅世宏等14名委員。
文化部長李永得指出，這屆審查委員是在2020年5月7日正式成立，同年11月9日召開審查會議，但因審查委員5位集體缺席而流會，沒有進入實質審查，迄今剛好滿1年6個月，對於延宕時間如此之久，文化部「難辭其咎」。此次董事候選人名單，有7位董事由國民黨提名、1位由民眾黨提名，其他皆由文化部提名，監事由國民黨提名1席，其他由文化部所提，但不論哪個黨派所提，都經過文化部認同、送行政院核定，因此文化部對這份名單負全部責任。他指出，這份名單是根據公共價值的理念產生，建立在多元包容和平衡的結構之上。
主席翁秀琪表示，此次採逐一審查，充分討論的方式產生，11票才達法定標準通過。
最後經過3個半小時，公視第7屆董事共通過12名，包括鏡週刊文化組副總編輯李志德、作家朱國珍、台灣事實查核教育基金會教育總監黃兆徽、政大廣播電視系教授兼傳播學院院長郭力昕、台師大設計系教授黃心健、智冠科技股份有限公司董事長王俊博、科文双融投資顧問股份有限公司董事長施振榮、東華大學民族語言與傳播系教授孫嘉穗、政大新聞系教授劉昌德、高雄師範大學客家文化研究所副教授洪馨蘭、台師大樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授林寬裕、輔大國際創業與經營管理碩士學位學程教授兼主任林耀南。
監事4名候選人全數通過，包括台大會計系教授劉啓群、文化大學大眾傳播系教授王毓莉、政大會計系名譽教授馬秀如、電影製片高文宏。
翁秀琪宣布，公視第7屆董事14位被推薦候選人，有12位通過門檻，台大歷史系教授陳翠蓮、媒體人平秀琳未通過，加上第一次審查會議通過的7人，共有19位董事，達到17至21人的規範，確定董事會成立，可以順利換屆。
李永得表示，感謝所有審查委員的辛勞與支持，以及所有的候選人，對於未能通過的候選人亦表達深切遺憾。文化部將儘速依審查委員會決議，提送董、監事名單至行政院核定，完成法定聘任程序，期盼公視第7屆董、監事會儘速完成交接並開始運作。
因為公視法規定的高門檻，導致公視董事會多次延宕，據統計，第五屆延宕968天、第六屆延宕58天，本屆至今總共延宕957天。