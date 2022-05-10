林欽榮視察七賢國中舊址拆除　主持城中城改建公園說明會

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現有原七賢國中舊校舍為鋼筋混凝土造地上三層之建物，地政局自111年3月17日起執行拆除作業，截至今9)日為止地上僅剩南側結構體，實際進度為49.3%，待地上結構體拆除完竣後便接續執行廢棄物清運作業，工程預定111年6月30日完工，並有望於111年6月16日提前完成。林副市長表示，原七賢國中舊址拆除完畢後，將交由國家住宅及都市更新中心興建600戶社會住宅，城中城大樓無房屋所有權的住戶可優先租住，也將提供1,500坪包括日照中心等社福設施，以及1,000坪青年共創空間，以共同協力打造優質生活環境、創造當地就業機會，讓老舊社區蛻變重生。
另一方面，城中城大樓目前也已將結構體拆除至一樓，預計於5月20日可拆除完畢，其所在街廓將闢建為公園，規劃設計作業也加緊腳步進行中，林欽榮表示今晚7時假鹽埕區公所親自主持「城中城舊址改建為公園開闢設計說明會」，邀集里民共同關心、參與鹽埕舊市區的新生發展。
地政局長陳冠福指出，在舊校舍拆除過程不免對於周邊居民生活起居造成影響，而施工期間地政局都以最嚴格的標準要求施工廠商落實環保與工安作為，把對鄰近居民生活影響降至最低，工程進行至今平安順利，林欽榮亦表示感謝地政局與土地開發處及其他機關在過程的努力，也感謝當地居民對市府的包容與體諒。