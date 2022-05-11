兵役延長Yes or No？跨世代系列論壇本周六線上交鋒

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其中，台灣學生聯合會理事長黃亭偉日前曾以「兵役延長—臺灣國防改革的命題錯誤？」為題，主張政府應該聽見、看見青年聲音，而非以社會主流的軍界、政界人士意見當作改革指標。他還呼籲全國都應該思考，台灣所需要、能夠保家衛國的人是誰？
退役少將于北辰則是少數職業軍人中，不支持役期從4個月延長為1年的專家，他並不贊同「10萬役男抓來股役、戰力就會變強」的看法；而蘇紫雲則認為，義務役至少要9到12個月。至於立委王婉諭也將在論壇中，說明目前民意代表關注的焦點及個人立場。
事實上，由於台灣國際地位特殊，加上兩岸主權認定不同，國防已是我國公共事務一大命題。
《NOWnews今日新聞》為匯集青年聲音，開發「CROSSROAD跨世代」倡議平台，並針對行政法規、財政經濟、科技教育、人權正義與永續環保五大領域，供線上網友提案，成案後將秉持媒體職責，以專題新聞呈現問題源頭、推動各種型態的討論活動、更新進度並監督政府。
至於此次「兵役延長Yes or No? 」論壇活動，將於5月14日下午2點，在《今日新聞NOWnews》臉書粉絲團（https://www.facebook.com/nownews）、官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/user/NOWnewscom）及beanfun!討論區，提供線上網友與來賓互動，表達自己立場的機會，歡迎全台關心兵役延長問題的網友免費參加。