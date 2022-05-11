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兵役延長Yes or No？跨世代系列論壇本周六線上交鋒

▲《NOWnews今日新聞》將於5月14日舉辦線上論壇「兵役延長Yes or No? 」，邀請所有關心台灣未來的人共襄盛舉。（示意圖／NOWnews資料照）
▲《NOWnews今日新聞》將於5月14日舉辦線上論壇「兵役延長Yes or No? 」，邀請所有關心台灣未來的人共襄盛舉。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-11 15:52:36

受到俄烏戰爭影響，「國內現行兵役是否延長」的問題再次浮上檯面，日前有青年代表針對此議題，到「CROSSROAD跨世代」倡議平台上提案留言，認為這是國防改革的一種命題錯誤。為促進有效討論，《NOWnews今日新聞》將於5月14日舉辦線上論壇，討論「兵役延長Yes or No? 」，邀請青年代表、軍事專家、退役軍官、現任立委及所有關心時事的民眾一同參與。

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主辦單位表示，該論壇採線上結合實體的方式進行，由行動時代策略長李兆立擔任主持人，臺灣學生聯合會理事長黃亭偉、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、退役少將于北辰及現任立委王婉諭，針對兵役延長議題進行討論，同時開放全國網友線上提問，於本周六下午兩點進行線上交流與討論。

其中，台灣學生聯合會理事長黃亭偉日前曾以「兵役延長—臺灣國防改革的命題錯誤？」為題，主張政府應該聽見、看見青年聲音，而非以社會主流的軍界、政界人士意見當作改革指標。他還呼籲全國都應該思考，台灣所需要、能夠保家衛國的人是誰？

退役少將于北辰則是少數職業軍人中，不支持役期從4個月延長為1年的專家，他並不贊同「10萬役男抓來股役、戰力就會變強」的看法；而蘇紫雲則認為，義務役至少要9到12個月。至於立委王婉諭也將在論壇中，說明目前民意代表關注的焦點及個人立場。

事實上，由於台灣國際地位特殊，加上兩岸主權認定不同，國防已是我國公共事務一大命題。

《NOWnews今日新聞》為匯集青年聲音，開發「CROSSROAD跨世代」倡議平台，並針對行政法規、財政經濟、科技教育、人權正義與永續環保五大領域，供線上網友提案，成案後將秉持媒體職責，以專題新聞呈現問題源頭、推動各種型態的討論活動、更新進度並監督政府。

至於此次「兵役延長Yes or No? 」論壇活動，將於5月14日下午2點，在《今日新聞NOWnews》臉書粉絲團（https://www.facebook.com/nownews）、官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/user/NOWnewscom）及beanfun!討論區，提供線上網友與來賓互動，表達自己立場的機會，歡迎全台關心兵役延長問題的網友免費參加。

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