《原子》JPM授男團祕訣獲滿分　林佳辰暖心金句被讚爆

台灣最強男團選秀節目《原子少年》，第二賽制導師合作賽話題不斷，睽違6年合體的JPM攜手地球組林佳辰、黃文廷、瑋弟、陳廷軒、周祖安，表演經典歌曲《那不是雪中紅》，帥氣十足和整齊劃一的舞姿燃炸了現場，尖叫聲不斷，成功掀起一波回憶殺，獲得評審40分滿分，連其他組選手都坦言心服口服，被封為「ENDING妖精」的人氣王林佳辰，一番講求團魂的金句，也讓導師Ella及網友瘋狂按讚。





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▲JPM睽違6年合體，與地球組合作〈雪中紅〉。後排左起為周祖安、林佳辰、毛弟、王子、小杰、陳廷軒、瑋弟、前為黃文廷。（圖／野火娛樂提供）

男團代表人物JPM對地球組傾囊相授，小杰指導選手跳舞不只要記動作，還要俐落清楚，隨時展現帥氣、散發魅力，王子也提醒他們要對鏡頭放電，多多跟觀眾互動，才能吸引全場目光，林佳辰心領神會，演唱《那不是雪中紅》時對鏡頭放送眨眼WINK，擅長武術的黃文廷凌空翻騰，將現場氣氛炒得火熱。





▲林佳辰唱跳實力兼具，還會創作。（圖／野火娛樂提供）

上次團長周祖安沒有上場，這回憑藉著舞蹈SOLO獲得導師青睞，格外珍惜這次表演機會，能與好友林佳辰能同台上場，這次獲得40分滿分，團員向心力更緊密，讓地球組有大幅進步。林佳辰發表感言說，「我想要感謝三位導師，提醒我們在團體裡面要保有個人的特色風格以外，還要融入這個團隊，要想怎麼幫其他隊友加分，從導師身上學到的就是，我們地球人要像太陽，也要像月亮，我們要自己發光，然後也要可反射隊友的光線，讓大家看見」，一番話讓觀眾都非常感動。





▲林佳辰說團員要像太陽和月亮，既散發光芒也要反射他人的光芒。（圖／翻攝LINE TV）

林佳辰雖是《原子》的人氣王，但個性較為羞怯，平常受訪話不多，不過高顏值和唱跳實力，在主題曲〈原來的少年〉就驚豔大眾，甚至紅到日本、韓國，引起海外網友討論，建議他直接出道，評審團也稱讚他「明星特質強烈，非常亮眼」，他則謙稱還有很多進步空間。而除了地球組之外，林佳辰還和火星的MAX、李哲言、天王星的高有翔、吳昱廷、土星的呂植宇組成音樂團體「亞特蘭提斯」，挑戰多種音樂風格，證明自己不只有顏值，也有創作實力，是一位可鹽可甜的百變少年！



