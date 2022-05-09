陳智菡稱中央未給北市快篩 顏若芳：說謊搏版面應道歉
台北市政府發言人陳智菡聲稱，中央要給北市的73萬劑快篩沒有給，遭到指揮中心秀截圖打臉表示，是北市府要求於本月9、11、13日配送，引發論戰。民進黨台北市中山大同議員參選人顏若芳今（9）日晚間怒批陳智菡，「飯可以亂吃，話不能亂說！說謊搏版面，好玩嗎？」，請台北市長柯文哲好好管理自己團隊的言行，也請陳智菡公開道歉，以對自己不實言論負起一定的責任。
顏若芳表示，疫情升溫，大家都非常地忙碌。但不曉得身為台北市發言人的陳智菡，是活在哪個時空？前一秒大放厥詞地說中央要給台北市的73萬快篩劑沒給，砲轟陳時中大善人模樣，但下一秒就被抓包說謊。
顏若芳表示，事實上，疫情指揮中心本月6日就通知各縣市回報配送點和收件人，並出示與台北市政府往來信件。這些都顯示出台北市府同仁早就知道配日量和配送點，證據都歷歷在目，也表示其實台北市府早已知道中央到貨時間，再者，送貨時間地點還是台北市府自己決定的。
顏若芳質疑，為何陳智菡還要在這樣的時機點對外塑造中央遲遲不到貨的形象呢？難道以此來賺取政治聲量一定要用這樣低級的手段嗎？請柯文哲好好管理自己團隊的言行，也請陳智菡公開道歉，以對自己不實言論負起一定的責任。