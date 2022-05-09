羽球／戴資穎領銜連拿3點鎖定8強 明和中國爭分組第1
2022湯優盃團體賽，我國女團由213周前球后戴資穎領銜，今(9)日出戰澳洲，戴資穎先速勝前台灣球員陳煊渝，搶下開門紅，接著後2點女雙許雅晴／林琬清和「交大學霸」許玟琪也都直落二勝出，台灣女團以3比0獲勝，提前鎖定8強，明日和中國爭分組第1。
台灣女團昨天面對優霸盃首戰對西班牙拿下前3點提前獲勝，最後總局數為4比1。今天改戰實力有段差距的澳洲，小戴先以21：6、21：5輕鬆擊敗世界第72的澳洲華裔女將陳煊渝，搶下首點，僅花24分鐘。
接著第2點女雙派出許雅晴／林琬清，面對Sylvina KURNIAWAN／Angela YU再以21：7、21：14拿下，也只用了27分鐘。
第3點由日前闖進亞錦賽8強、本周世界排名創生涯新高58名的許玟琪扛下，最終以21：9、21：12力退Louisa Ma，同樣24分鐘速勝，台灣女團連拿3點提前勝出。
按規定小組賽需打完5點，第4點為女雙李佳馨／鄧淳薰，第5點女單則是今年第一次全國排名賽女單冠軍陳肅諭。
台灣女團本屆由小戴領軍，許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰等人，過去我國女團連3屆止步8強，盼今年有所突破。