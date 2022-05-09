北市女警遭已婚巡佐「下藥開房」！中山分局：嚴懲記大過
（中央社記者黃麗芸台北9日電）媒體報導指台北市一名游姓巡佐日前邀女警餐敘疑趁機下藥迷昏並帶至汽車賓館休息。中山警分局今晚表示，經查屬實且涉違反性騷擾防治法，將嚴懲記1大過並另調他處。
自由時報今晚報導指出，北市某派出所游姓巡佐日前邀平日帶領的一名年輕女警餐敘，疑似趁機在酒中摻混不明藥物，待對方昏迷後，帶入汽車賓館休息，但並未發生關係。據了解，已婚的游姓巡佐曾因捲入感情糾紛事件，警察局被警方列為風紀輔導管理對象。
對此，台北市警察局中山分局晚間透過新聞稿表示，針對分局內一名巡佐於今年2月中旬邀約女警外出用餐，進而衍生性騷擾不當行為，經被害人提出申訴後介入調查，案經調查屬實。
中山分局說，經召開性騷擾事件審議小組開會決議，涉案巡佐行為已違反性騷擾防治法，已報請台北市政府裁罰，並將嚴懲記1大過處分，報請市警局調整服務地區。
中山分局表示，向來重視員警風紀，秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維警察風紀。（編輯：李錫璋）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110