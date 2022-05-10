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鼎泰豐必點「四大天王」！不只小籠包：隱藏吃法驚為天人

▲鼎泰豐菜單有將近90道菜色，不過內行必吃的永遠是最經典的那幾道，除了小籠包之外，網路調查人氣最高的菜色排行。（圖／取自鼎泰豐臉書）
▲鼎泰豐菜單有將近90道菜色，不過內行必吃的永遠是最經典的那幾道，除了小籠包之外，網路調查人氣最高的菜色排行。（圖／取自鼎泰豐臉書）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-10 00:50:58

鼎泰豐不只揚名海外，除了吸引大批外國觀光客，至今仍深受台灣民眾歡迎，假日餐期每每大排長龍。一講到鼎泰豐，絕對先想到「黃金十八摺」小籠包，不過一般人用餐通常不會只點小籠包，在近百道菜色中，還有哪些內行料理必吃？《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》追蹤網路聲量，分析店內料理人氣排行，內行激推的「四大天王」：排骨蛋炒飯、紅油炒手、酸辣湯、絲瓜蝦仁小籠包全進前20榜單，還沒吃過的話下次不妨試試看。

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Top 1：小籠包（原味）
人氣料理第1名毫無懸念由小籠包奪下，薄嫩外皮鎖住內餡的飽滿肉汁，加上麵皮的黃金十八摺，不只在台灣擁有高人氣，在國外也很受歡迎，許多外國人一提到台灣料理，第一個舉例的就是鼎泰豐小籠包。

▲到了鼎泰豐，頭號必點還是招牌原味小籠包，5顆115元。（圖／取自鼎泰豐官網）
▲到了鼎泰豐，頭號必點還是招牌原味小籠包，5顆115元。（圖／取自鼎泰豐官網）
Top 2：紅油抄手
除了小籠包之外，紅油抄手同樣是多人必點的口袋名單之一，網路聲量奪下第2名，無論是鮮蝦豬肉餡，或是爽口的小白菜豬肉餡都很受歡迎。還有內行食客傳授把紅油淋在炒飯上的獨門吃法，先吃原味、再吃升級版，雙重滿足。

Top 3：排骨蛋炒飯
如果問到鼎泰豐必點，除了小籠包，絕對少不了排骨蛋炒飯。除了炒飯本身粒粒分明有香氣，最經典的還是上頭薄厚適中的排骨，軟嫩且不油膩，連三四歲小孩都能輕鬆咀嚼，吃得津津有味，甚至有網友讚譽排骨蛋炒飯的地位已經勝過小籠包。

▲排骨蛋炒飯是必點主食之一，雖然每份250元並不便宜，但軟嫩排骨驚豔不少人。（圖／Elvis Chang提供）
▲排骨蛋炒飯是必點主食之一，雖然每份250元並不便宜，但軟嫩排骨驚豔不少人。（圖／Elvis Chang提供）
Top 4：小菜
在開胃菜分類中，有道名為「小菜」的料理，單點一盤約85元，內容是豆芽菜配上冬粉、海帶與豆乾絲，看似樸實無華，口感層次卻很爽口，尤其冷菜在夏天吃來特別爽口，這道低調美食在網路上獲得不少討論：「好吃到我一次外帶5盒」、「每次去吃飯的一大目的都是為了它」、「小菜是靈魂」，人氣排行高居第4名。

▲小菜（冷菜）一盤要85元，但被網友喻為全店靈魂之一。（圖／取自鼎泰豐臉書）
▲小菜（冷菜）一盤要85元，仍被網友喻為全店靈魂之一。（圖／取自鼎泰豐臉書）
Top 5：酸辣湯
店內除了雞湯，酸辣湯的人氣反而更高，還有人將之封為「業界最頂」的酸辣湯。豆腐和木耳細如絲，展現了師傅的刀工，滿滿一大碗可供多人分食，被視為店內高CP值的品項之一。

Top 6：辣味黃瓜
又是小菜出頭天！口感爽脆的小黃瓜，加上店內獨特的秘製辣油，讓一道平凡小菜成為許多人到店必點菜色之一。網路上也流傳許多相關食譜，是一道人人都想復刻的經典料理。

Top 7：蝦仁蛋炒飯
雖然人氣不及排骨蛋炒飯，但也擠入10大必點之一。蝦肉鮮甜，米飯、雞蛋表現都到位，在5款炒飯中脫穎而出。

Top 8：元盅雞湯
店內必點湯品還有雞湯，使用黑羽土雞慢火熬煮，湯汁金黃清澈，入口甘甜，是招牌料理之一。

Top 9：紹興醉雞
使用醬料醃製的雞腿肉，加上紹興酒提味，軟嫩肉質加上淡淡酒香，讓人無法抗拒。隱藏版吃法則是把醉雞醬汁澆淋到炒飯上，原先清香的炒飯會更有滋味。

▲紹興醉雞340元，另一種隱藏版吃法是將醬汁澆淋到炒飯上頭。（圖／Elvis Chang提供）
▲紹興醉雞340元，另一種隱藏版吃法是將醬汁澆淋到炒飯上頭。（圖／Elvis Chang提供）
Top 10：巧克力小籠包
中式小籠包加上巧克力，乍聽之下很衝擊，不過吃起來並不違和，薄薄的皮加上爆漿的巧克力內餡，成為人氣極高的「甜點」代表，網路聲量擊敗其他幾十道料理，一舉擠入10大熱門料理。

▲巧克力小籠包5顆175元，網路聲量擠入前10名。（圖／取自鼎泰豐官網）
▲巧克力小籠包5顆175元，網路聲量擠入前10名。（圖／取自鼎泰豐官網）

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