高雄男等紅燈越線拒檢 警拔槍狂追逮人！車內查獲K毒
今（10）日凌晨2時許，高雄一名25歲花姓男子，駕駛轎車行經鼓山區華榮、裕誠路口時，因違規越線停等紅燈，巡邏員警因此示意停車受檢，但花男先是假意配合，下秒卻突然猛踩油門狂飆拒檢，警方見狀立即展開追逐，一直到左營區才將車攔下，並拔槍喝令下車受檢，隨後在車上搜出1.52公克K他命毒品，全案依公共危險及毒品罪嫌送辦。
據了解，鼓山分局龍華所警員今日凌晨2時50分執行勤務時，發現一台自小客車違規越線停等紅燈，因此上前盤查，花姓駕駛先是配合緩緩向右靠，卻突然加速逃逸，沿途還高速闖越多個紅燈，警方因此立即展開攔截圍捕，直到左營區翠華路與崇德路口時，花男因被前方停等紅燈的車輛擋住去路停下，警方隨即拔槍、喝令下車，接著當場壓制逮捕。
經查，花男車內右前乘客座腳踏板發現一包毛重約1.52公克的K他命毒品，隨身包內則有K盤及刮片，全案將公共危險及毒品罪嫌送辦，另針對越線停車、不服稽查、闖紅燈及危險駕車，開立6張交通違規舉發單。（編輯：林莞茜）
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