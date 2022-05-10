壯壯高衩泳衣太「震」撼　一轉身整顆大蜜桃外露

壯壯（本名沈立心）2013年從節目《國光幫幫忙》助理主持入行，2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」，目前為樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長。她昨（9日）在粉專上傳一組高衩泳裝照，招牌翹臀全部露出，網友PO上Dcard稱「不合理的屁股」。
昨下午2點23分台灣東部海域發生規模6.1地震，壯壯當時正要發福利照，笑說：「要發文的時候來了一個大地震，只好問大家還好嗎？嚇死我了！」照片中，她穿深色開V連身泳衣，坦露32D上圍及深邃事業線，最大看點是一雙露到大腿根部的鉛筆腿，以及轉身後的大蜜桃美臀。
壯壯坦言，從小就對自己的屁股很沒自信，各種難聽的綽號都被叫過，但家中基因就是「天生下盤穩固如山」，也不懂為何這就代表「很會生」，除了是藝名的由來，也導致她小時候會照鏡子、躲起來，怨懟媽媽「為什麼我這麼醜」，甚至進了現在的工作產業，還被嫌棄要再瘦一點，直到近年流行歐美翹臀，「我才從霸凌的世界活過來，終於！我不是怪胎了」！
大批網友看到照片驚艷不已，「這卡ㄘㄥ太高級了」、「身材一极棒，太美了！令人心礦神怡」、「可惡～害我定格好久」、「請問有高清版的嗎」，有人替壯壯打氣，「加油吧，妳是最棒的」、「勇敢做自己」、「其實很多人都羨慕的」、「別管別人怎說，妳的美我都看見了」！（編輯：楊穎軒）