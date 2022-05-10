急診需求暴增8倍！亞東醫院院長：關心PCR勿妨礙別人CPR

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邱冠明說，因為染疫是相對少數，醫療機構過去或許只要用小部分資源就能處理確診者，但本土疫情逐漸上升這段期間，急診隨之壅塞，未來將進入一週累計超過50萬例確診的日子，確診者的醫療需求將影響非確診者，甚至對非確診者的醫療排擠所產生的傷亡，可能會大於確診本身造成的傷亡。
過去這段時間各界關注急診量能，尤其在熱區的新北市，邱冠明表示，過去兩年多時間，COVID-19疫情讓急診來診人數降到10年平均最低點，但過去本土疫情升溫的一個多月內，急診業務增加PCR採檢需求，每日急症需求迅速攀升，甚至超過前3年急診室人次的8倍。
「當大家關心自己的PCR，不要妨礙別人的CPR（心肺復甦術）。」邱冠明表示，即使到了現在為止，急診及急重症人數還持續在上升中，呼籲指揮中心盡快開放醫療院所「電話門診」，降低協作困難，提升協作效率。
另外，邱冠明提到，根據鄰近國家防疫經驗，已經看過非常多因為堅持以醫院及集中檢疫所收治而失敗的例子，以亞東醫院為例，從4月1日疫情逐漸上升起，全院專責病床數不斷拉高，專責病房區出現「滿了就開、開了就滿、滿了再開」的惡性循環。
輕症或無症狀居家照護就成為了重要滯洪池，邱冠明說，亞東醫院是全台首間居家照護醫院，過去將近一個月內累計接收派案超過2萬多人次，讓超過9成民眾待在家裡等待身體裡的病毒清零；如果沒有明顯嚴重症狀，家是最好的選擇，畢竟集檢所或病房都不是大家所想像的舒適。（編輯：張雅淨）1110509
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