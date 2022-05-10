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萬六失守！台股早盤一度跌310點　台積電臉綠跌15元

▲台北股市今（10）日開盤後一度大跌310點以上，下殺來到15734點，跌幅1.5%，萬六失守。權值股台積電早盤跌15元，來到505元。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲台北股市今（10）日開盤後一度大跌310點以上，下殺來到15734點，跌幅1.5%，萬六失守。權值股台積電早盤跌15元，來到505元。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-10 09:25:392022-05-10 09:30:14

市場仍瀰漫不安氣氛，美股昨（9）日四大指數又走跌，其中道瓊指數跌近2%、費城半導體跌逾5%。台北股市今（10）日開盤後一度大跌310點以上，下殺來到15734點，跌幅1.5%，萬六失守。權值股台積電早盤跌15元，來到505元。今日盤面焦點為航運股、矽晶圓與部分金融股逆勢抗跌。

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美股道瓊指數9日下殺653.67點，或1.99%，收32245.7點；那斯達克指數暴跌521.41點，或4.29%，收11623.25點；標普500指數暴跌132.1點，或3.2%，收3991.24點；費城半導體指數暴跌153.0點，或5.13%，收2829.1點。

美股重挫， 台北股市今日開盤後也跟著跳水，一度跌310點，下殺來到15734點，跌幅約1.5%，萬六失守。權值股台積電早盤跌15元，來到505元，跌幅達2%以上。聯電跌0.5%、世界先進與力積電跌1%以上。聯發科跌0.6%，緯創、國巨、英業達跌逾1%。群創逆勢抗跌，漲1%。

今日盤面焦點為航運股，其中裕民、榮運、新興、志信、中航、中櫃、萬海、台航、慧洋漲1到3%之間。另外，矽晶圓也表現亮眼，嘉晶、漢磊、台勝科漲2到3%，環球晶漲1.3%。還有部分金融股逆勢抗跌，臺企銀、高雄銀、王道銀行漲逾1%。


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