家樂福今開賣新快篩品牌！2入380元 愛買第二波也到貨了
國內快篩試劑需求大增，家樂福除了販售原本的福爾威創1入、5入以及羅氏5入等3款家用快篩試劑，今（10）日起又將引進快篩試劑新品牌「捷保定新冠抗原快篩試劑」，每組2入、1組380元，平均1劑190元。預計今日新到貨800盒，在全台34間配合信東藥局的門市販售，每人限購2盒，售完為止。
捷保定新冠抗原快篩試劑於全台35間配合配合信東藥局的門市販售，包含重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功。
目前全台家樂福配合信東藥局35家、大樹藥局12家、佑全藥局1家，共48家，各店快篩試劑不定時不定量供貨，建議民眾先行詢問分店供貨狀況。
另外，愛買也宣布家用快篩試劑第二波到貨，今日開始於全台15家分店陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店數量有限售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。由於各門市到貨時間不同，建議民眾可先撥打電話至門市，或加入分店line社群詢問開賣時間。