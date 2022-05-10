蔡英文提李鴻鈞任監院副院長　基進批：轉型正義向後飆車

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣基進說，這樣的提名，台灣基進完全無法認同，無法接受與加害者「兼容並蓄」、無法理解他們的「多元視角」、更無法同意加害者集團出身的政客可以「保障人權」。這是對台灣歷史的玷污，對底線價值的褻瀆。
台灣基進表示，一個政治人物選擇中國國民黨，或認為中國國民黨可以作為選擇時；基於國民黨對台灣民主人權的加害者歷史，與今日持續與侵略敵國的合作，這樣的人就不可能忠誠於台灣的利益，遑論服務於象徵「公正」的國家人權最高機構。監察院副院長的任命始終是態度與原則的問題。
台灣基進說，在中華民國憲法的架構下，考、監兩院的沈屙處理不易，社會有共識用轉型的方式逐步走向廢除。因此，肩負國家人權最高機構這個轉型目標的監察院，在人事任命上做到「棄舊立新」才如此重要。
台灣基進遺憾，接二連三，民進黨政府鐵了心要將加害者集團推上台灣國家人權最高機構副手高位，用對舊政治的妥協填裝社會對改革的期許。請問民進黨政府，這樣的提名，到底要彰顯怎麼樣的「正當性」？當年黃健庭得不到加害者祝福而懸缺職務，今日得到祝福的李鴻鈞就可以走馬上任？台灣人還要看加害者臉色決定人權價值的低標？如此卑微、如此本末倒置，恕我們完全無法苟同。
台灣基進說，若懸缺根本不影響監察院運作，寧可懸缺，也不應妥協把象徵國家人權最高機關的副手職務，交予曾服務於威權政黨的共犯，請即將對提名案行使同意權的民進黨立法委員不要做出違心的決定。監察院副院長提名這筆帳，台灣的歷史會記著。促轉會解編前開這種玩笑，民進黨政府真的別鬧了，轉型正義不只開倒車，還往後飆車。