雙打擊！乾爹脫線過世 女星兒快篩陽憂無法送最後一程
老牌藝人脫線（本名陳炳楠）昨（9）日吃完晚餐後突然失去意識，家人通報119仍決定放棄搶救，享耆壽90歲，噩耗震驚演藝圈。身為脫線乾女兒的台語歌手唐儷得知消息後，在臉書貼出過去與脫線的合照發文悼念。除了要面對乾爸過世之痛外，她的兒子近來快篩陽性，現在緊急去醫院作PCR檢測，她透露很擔心自己需要隔離，無法送脫線最後一程。
唐儷提到與脫線是在2005年一起主持節目結識，長達3年的相處，兩人就像是父女，因此認了脫線當乾爹，「還沒結婚時過年或是遇到連假我都會去台東幫忙脫線爸，有一次剛過去幫忙2天，台中的父親生病發病危通知，脫線爸立馬載我去搭飛機讓我飛回家。爸爸身體好轉時，脫線爸三不五時就寄雞精還有土雞蛋來讓爸爸補身體。」
後來唐儷的爸爸過世，讓脫線心疼不已，因此對她說：「台東就是妳的家，以後如果在台北混不下去，台東的地很大我可以自己蓋房子住在哪裡。」她更心酸表示，早上兒子看到新聞，還問她：「媽媽以後我們到台東是不是看不到阿公了？」讓她聽得更加難過，此外，因為兒子快篩陽性，現在趕赴醫院做PCR，唐儷哽咽的說：「現在很擔心我需要隔離，無法送脫線爸最後一程。」