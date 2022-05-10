巴金森病蜜月期可以被延長？專家分享1關鍵　避免異動症、斷電現象提前報到

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Q為什麼巴金森病病人會出現斷電現象、異動症？
莊協勳指出，目前治療巴金森病的藥物大致分為左旋多巴及多巴胺受體促效劑兩大類。由於巴金森病的外顯動作症狀明顯，病人常急迫的希望一開始就使用藥效較強的藥物來治療，例如左旋多巴。以長期服用左旋多巴的病人來說，當藥物的蜜月期一過，藥物濃度難以在體內維持穩定，就可能出現藥效波動現象，當藥物濃度過高就會造成異動症，病人手腳或身體會不自主抖動、扭動；當藥物濃度過低時，身體會突然斷電，病人意識清晰卻無法動彈，諸如此類的狀況並不少見，除了可能遭受異樣眼光外，曾有病友走路到一半「凍住」，被卡在車多的馬路中央，十分危險。
Q如何降低斷電現象、異動症影響生活的風險？
巴金森病會慢慢的剝奪生活自理能力，「病人和醫師共同找出長期作戰的治療策略，維持藥效穩定，讓病人能正常生活，是巴金森病治療的重要目標」，莊協勳說。
莊協勳表示，為避免藥物引起的異動症，會採用「藥物接力」的策略，透過先使用多巴胺受體促效劑，延緩使用左旋多巴的時機，以改善藥效波動的問題。治療過程中也會隨時觀察病程發展，當病程發展至中晚期，病人開始出現其他併發症，會再視狀況調整治療方針，或經醫師評估後採取深腦刺激術，拉長病人能正常生活的時間或是改善生活品質。莊協勳也提到，近年文獻陸續證實，在一開始先使用多巴胺受體促效劑治療，相對能延緩病情惡化的速度，對於常伴隨的憂鬱症狀也有一定的治療效果，但也要特別注意不同藥物可能出現的副作用影響，
Q巴金森病病人還可以怎麼維持自身生活品質？
許多巴金森病病人隨著病程發展，腦內的多巴胺細胞愈來愈不夠，服藥劑量愈變愈重，開始對治療失去信心，因此自行減藥或停藥等，反而會加速病況惡化，莊協勳建議病友：
・規律服藥，勿自行減藥或停藥
・在安全的前提下搭配適當運動
・主動與醫師討論症狀且配合治療
>>>醫師在地觀察小叮嚀：苗栗病患多長者，應建立正確的疾病觀念，避免延誤就醫
莊協勳表示，以自身服務的苗栗苑里裡來看，60歲以上年長的病人居多，且民眾對疾病認識不清，常誤以為顫抖、行動緩慢是老化的正常現象，症狀被忽略因而延誤就醫；或長輩們沒與子女同住，在老老相伴或獨居的狀況下，即使有了症狀，也會沒被及時發現而耽誤就醫。
莊協勳鼓勵病友，唯有建立對疾病的正確觀念，才能及早發現，確診後遵循醫囑配合治療，以維持生活品質、延長藥物的使用年限。
幸福巴士[巴金森‧帕金森病園地]
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53704
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