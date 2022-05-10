NBA／Jokic蟬聯年度MVP 勇士榜眼中鋒：這激勵了我
金州勇士榜眼中鋒James Wiseman因右膝半月板撕裂，本季一場未打就宣告報銷，不過當他聽到本季年度NBA是由兩位明星中鋒Nikola Jokic、Joel Embiid競爭感到非常開心，「他們倆激勵著我。」
由於右膝傷勢，Wiseman自2020年被選進勇士以來只打了39場比賽，前一次出賽要追溯到去年4月10日，接受開刀後本季一直處於復健狀態，傷情反覆，最後勇士教頭Steve Kerr在5月初正式對外宣告子弟兵本季報銷。
昨NBA權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski提前爆料，Jokic將2連霸年度MVP，Embiid則在票選中屈居第2，但不論是誰獲獎，都證明在瘋狂追求投三分球的時代，中鋒的重要性且沒被忽視。
「是的，我感覺非常好。」Wiseman告訴美媒《ClutchPoints》，「這也鼓舞了我，我看著他們學習，他們激勵了我，我常常看他們的影片，然後學以致用在比賽中，我一直是這項比賽的學生。」
勇士正和灰熊進行季後賽次輪競爭，畢業自曼菲斯大學的Wiseman有些遺憾，「回到家鄉並感受那種氣氛總是很好，但我不能上場讓我有些氣自己，我想和灰熊比賽，這是我的家鄉。」