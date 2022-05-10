陳建仁向英媒坦承快篩不足 江啟臣：陳時中還是很傲慢
前副總統陳建仁日前接受英國《衛報》訪問時坦承政府先前並沒準備足夠的快篩試劑，而且現在官方日益依賴快篩試劑時，手中仍沒有足夠存量。對此，國民黨立委江啟臣今（9日）表示，很遺憾，他作為前副總統沒有及早提醒總統蔡英文、衛福部長陳時中，陳也是公衛醫療方面專業，也擔任過副總統，應該有這樣的警覺。
江啟臣表示，陳建仁確實是講了個實話，但比較遺憾的是他現在才提出來，應該超前部署提醒政府，「不過即便現在講了，陳時中的態度還是非常傲慢」，把責任都推給地方政府，連民進黨執政的縣市都反映公費快篩不足，人民已經備受煎熬與困擾，還要排隊、花錢才能取得快篩劑。
「這樣的政府防疫及格嗎？」江啟臣開酸，難怪台灣前兩天榮登單日確診數字全世界第二高，請不要再說自己超前部署，現在完全是落後倒數。
根據英國《衛報》指出，台灣政府在防疫政策上出現諸多問題，包括政策朝令夕改、民眾排隊搶買快篩、醫護工作超量等亂象，而日前新北市「2歲童之死」突顯出台灣根深柢固的官僚體系導致訊息連繫全盤崩潰。面對排山倒海的指責，政府近期才開放非實名快篩試劑買賣。
報導指出，台灣在現階段選擇走出自己的一條道路「新台灣模式」，所謂新台灣模式，指的是承認無法阻斷Omicron病毒傳播，但可以試著平緩疫情曲線。針對「新台灣模式」有效嗎？陳建仁認為有效，他主張這波疫情的致死率仍然極低，且超過 99.75% 的 Omicron 確診病例是輕度或無症狀的，居民生活及企業運作如常，沒有封城或造成恐慌。