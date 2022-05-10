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李明哲平安返台　李凈瑜謝施明德、盼未來與愛人好好生活

▲李明哲返台結束隔離，與妻子李凈瑜召開記者會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.10）
▲李明哲返台結束隔離，與妻子李凈瑜召開記者會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.10）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-10 10:32:112022-05-10 11:21:25

我國NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關押期滿後，於4月15日上午搭機返抵台灣；在遵照相關防疫規定隔離期滿後，李明哲今（10）日與妻子李凈瑜於立法院舉行記者會。李明哲與李凈瑜身穿白襯衫現身，進入記者會現場後，李凈瑜首先哽咽表示，謝謝國內外媒體在疫情嚴峻之下，來關切此事，而一旁的李明哲並未發言。李凈瑜接著表示，這是最後一次對此事公開發言，她還要特別感謝精神導師、前民進黨主席施明德一路開導、鼓舞她，殷切提醒在營救過程中不能背叛台灣的國家尊嚴；而李明哲能夠回台是一份恩典，未來希望可以安靜地跟真心相愛的人好好生活。

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李凈瑜說，「我的先生終於回來了，今天我終於可以帶著非常快樂的心情發言，這應該是我個人最後一次在這樣的記者會上公開發言，我必須藉這樣的機會表達我的感謝」。

李凈瑜強調，今天李明哲能夠回家，是國內外人士共同關切才能夠達成，未來她會回到原本工作範圍，希望可以安靜地跟真心相愛的人好好生活。

「我曾經不敢奢望，我自己還有這樣的一天，可以跟明哲計畫明天、後天、我們每一天要做的事，不管是防疫或一起去超市買菜，或替好久沒有洗衣服的明哲去買襯衫」，李凈瑜表示，這些對自己來說，都是最珍貴的禮物，是一份恩典，自己會用最謙遜的態度接受這份禮物。

李凈瑜說，她還要特別感謝施明德。從2017年3月19日開始，在營救李明哲的路途上，都是施明德夫婦一天一天指導、鼓舞，他們一路上都在自己身旁，但因為顧慮到特殊政治意義恐模糊焦點，所以他們始終極為低調。

李凈瑜說，過程中有恐懼、思念、退縮，施明德殷切提醒她，在營救過程不能背叛台灣的國家尊嚴。「這些年來每一次公開發言都是施明德夫婦熬夜幫忙寫稿，給我鼓勵與開導，教我面對每個困難，教我面對鏡頭要怎麼說，我感覺到有個依靠」。

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