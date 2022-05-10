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24歲男吸金上億人間蒸發！遭爆花60萬叫小姐、夜店撒百鈔

▲有網友爆料在「爆料公社」表示，劉男先前花60萬元請小姐伴遊、在夜店大撒鈔票，還能一次買3台跑車。（圖／翻攝劉男IG）
▲有網友爆料在「爆料公社」表示，劉男先前花60萬元請小姐伴遊、在夜店大撒鈔票，還能一次買3台跑車。（圖／翻攝劉男IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 12:14:04

台南1名24歲劉姓男子遭爆「以代操股票」手法，進行詐騙，違法吸金上億元，導致上百人受害，昨（9）日又有網友爆料在「爆料公社」表示，劉男先前花60萬元請小姐伴遊、在夜店大撒鈔票，跑車一輛接一輛換；目前多位受害人決定自力救濟，已經到警局報案。

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▲（圖／翻攝劉男臉書）
▲從劉男臉書、IG中可以發現，他常常PO出現金炫富，花百萬舉辦私人派對，秀出千萬跑車吸人眼球。（圖／翻攝劉男臉書）
受害網友表示，劉男靠著假投資真吸金，利用周遭周遭數百名朋友及十幾年朋友的信任「詐騙十億」，拿著受害者的錢花60萬叫小姐，還在父親節包8萬8的大紅包給他父親。

從劉男臉書、IG中可以發現，他常常PO出現金炫富，花百萬舉辦私人派對，秀出千萬跑車吸人眼球，也博取受害者信任；根據《蘋果新聞網》報導，受害者指出，劉男起初協助代操股票，確實有不少獲利，委託代操群組最多高達5百多人，代操總金額超過5億元以上。

怎料，劉男打算改變原本代操模式，要求簽約兩年內不得拿回本金，加上盈利發放由每週改為每月或每季發放，不少人要求拿回本金，沒想到劉男竟人間蒸發，跑到住家和洗鞋店查看，發現早已人去樓空。

台南市警四分局表示，接獲報案有民眾以假投資真吸金手法進行詐騙，被害人高達近百人以上，相關被害金額達1億1983餘萬元，然該民眾現已逃逸無蹤。

分局長王子雄也立即指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查涉案對象到案說明，如有涉及詐欺、洗錢或吸金等不法情事，將依法究辦。（編輯：孫唯容）

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