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《原子少年》成員遭控「施暴5女性」　鞠躬道歉承諾退賽

▲《原子少年》黃上瑋遭控施暴，道歉5女性否認失明事件。（圖／黃上瑋IG）
▲《原子少年》黃上瑋遭控施暴，道歉5女性否認失明事件。（圖／黃上瑋IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-10 10:44:152022-05-10 10:55:42

選秀節目《原子少年Atom Boyz》集結許多年輕小鮮肉，每一位都抱著夢想站上舞台，開播後就掀起不小關注，不過日前其中一位成員黃上瑋遭網紅前女友Dolly爆料過去渣男黑歷史，且受害者高達5人，而昨（9）日晚上他也透過IG發出道歉影片，並表示會主動退出比賽以示負責，對此，節目製作單位也向《NOWnews今日新聞》表示不回應。

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▲黃上瑋 Shang Wei。（圖／野火娛樂提供）
▲黃上瑋遭網紅前女友Dolly爆料過去渣男黑歷史。（圖／野火娛樂提供）
黃上瑋被指控情緒管控不佳、時常使用肢體和言語暴力試圖解決問題，日前一名自稱是前女友的Dolly，就發文爆出其渣男內幕，並曬出A到E等5名女子的痛苦自白，其中受害者D提及自己曾在台北車站美食街，遭黃上瑋揍到險些失明，更被拖到逃生梯推倒猛踹。

黃上瑋昨天終於亮相道歉，戴上口罩、帽子，眼神相當凝重，有別於過去在幕前，彈吉他唱歌的帥氣模樣，對於出面指控的多位受害者，他一一鞠躬致歉，包括刻意貶低女性身材、沒有理性溝通解決紛爭和語言暴力等事，至於北車拉扯事件，黃上瑋則否認非新聞所述，把對方打到差點失明。

▲黃上瑋彈吉他唱歌時相當帥氣。（圖／黃上瑋IG）
▲黃上瑋彈吉他唱歌時相當帥氣。（圖／黃上瑋IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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