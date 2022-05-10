《原子少年》成員遭控「施暴5女性」 鞠躬道歉承諾退賽
選秀節目《原子少年Atom Boyz》集結許多年輕小鮮肉，每一位都抱著夢想站上舞台，開播後就掀起不小關注，不過日前其中一位成員黃上瑋遭網紅前女友Dolly爆料過去渣男黑歷史，且受害者高達5人，而昨（9）日晚上他也透過IG發出道歉影片，並表示會主動退出比賽以示負責，對此，節目製作單位也向《NOWnews今日新聞》表示不回應。
黃上瑋被指控情緒管控不佳、時常使用肢體和言語暴力試圖解決問題，日前一名自稱是前女友的Dolly，就發文爆出其渣男內幕，並曬出A到E等5名女子的痛苦自白，其中受害者D提及自己曾在台北車站美食街，遭黃上瑋揍到險些失明，更被拖到逃生梯推倒猛踹。
黃上瑋昨天終於亮相道歉，戴上口罩、帽子，眼神相當凝重，有別於過去在幕前，彈吉他唱歌的帥氣模樣，對於出面指控的多位受害者，他一一鞠躬致歉，包括刻意貶低女性身材、沒有理性溝通解決紛爭和語言暴力等事，至於北車拉扯事件，黃上瑋則否認非新聞所述，把對方打到差點失明。
※【NOWnews 今日新聞
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