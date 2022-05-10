九宮格新制惹議 全教產：修正腦殘政策 放寬教師防疫假
教育部日前公布新的防疫停課標準，國高中班上有確診者不再全班停課，改匡列確診者周圍九宮格學生，實施3天防疫假，但教師風險較低，暫不放寬請防疫假。對此，全國教育產業總工會今（10）日批評，難道政府以為教師是超人、不會被傳染嗎？呼籲教育部立即調整九宮格匡列作法，並放寬師生防疫假的認定。
全教產理事長林碩杰指出，學生在下課、午休、體育課等時段，均會移動，九宮格範圍內學生未必風險最高，九宮格匡列法不切實際，將產生大量漏網之魚，簡直是腦殘政策，且中央居然以「教師風險較低」為由，暫不放寬教師請防疫假，回顧過去政策，發現衛福部及地方政府向來認為教師風險較低，所以出現「學生有公費流感疫苗、教師沒有」、「快打站醫事人員有事先打疫苗、同屬快打站工作人員的教師沒有」等異象，但教師每天在第一線與學生面對面互動，到底有何科學根據說教師風險低呢？
他提到，台中市不甩中央九宮格政策，將國高中確診停課標準比照國小，班上有確診者即全班暫停實體課程3天，呼籲教育部立即調整九宮格匡列作法，國高中停課標準比照國小，若堅持要實施九宮格匡列法，就得放寬教師防疫假之認定，包括確診學生坐在最前排時、教師當面個別指導等與學生密切接觸的情況，應讓教師適用防疫假規定。
※【NOWnews 今日新聞
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