華碩新品齊發！頂級筆電鑲上「A」字　Vivobook推聯名款

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為旗下最新旗艦機種，配置16:10 16吋4K OLED HDR 60 Hz 550尼特Dolby Vision觸控螢幕，經NVIDIA Studio 驗證，最高搭載第12代Intel Core i9 12900H處理器和NVIDIA GeForce RTX 3060顯示卡，以及ASUS IceCool Pro散熱系統，使用兩個配備97片3D彎曲葉片的IceBlades風扇，引導熱空氣經由AAS Ultra機制達到有效散熱，14.5公釐抬升設計將鍵盤傾斜7度，更符合人體工學。此外還搭載全新White-RGB ASUS智慧照明系統，電源或效能狀態的視覺警示、透過指尖精確控制創作應用程式的ASUS Dial繪圖旋鈕，以及帶有觸覺回饋的加大觸控板，方便隨處點擊，重新定義創作者筆記型電腦。
Zenbook Pro 14 Duo雙螢幕
全球首款14.5吋2.8K 120 Hz OLED雙螢幕創作者筆記型電腦，搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器和NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，讓創造力發揮至最大值。透過更大、更亮的12.7吋ScreenPad Plus第二觸控螢幕，結合AAS Ultra自動抬升12度設計，帶來最佳散熱與舒適的觀看角度。
Zenbook Pro 15 Flip OLED翻轉螢幕
通過Intel Evo認證，配備15.6吋2.8K 120 Hz OLED觸控螢幕，最高搭載第12代Intel Core i7處理器和Intel Arc A370M獨立顯示卡，並配備增強的ASUS IceCool Plus散熱技術，具備360° ErgoLift螢幕轉軸，快速臉部辨識登入的HD紅外線攝影機。
Vivobook Pro
搭載第12代 Intel Core H系列或AMD Ryzen 6000 H系列處理器、最高配備NVIDIA GeForce RTX™ 3070 Ti顯示卡，採用散熱設計功率(TDP)高達140瓦的ASUS IceCool Pro散熱系統，並搭配最高16吋3.2K 120 Hz OLED螢幕與ASUS DialPad虛擬繪圖旋鈕，實現巔峰效能和卓越的視覺感受。
Vivobook 13 Slate OLED二合一筆電
與世界知名藝術家Philip Colbert和Steven Harrington共同設計，全球限量推出以潮流外觀及創新設計驚豔全球。從外包裝、支架保護套、智慧保護殼、筆電包、觸控筆支架、鍵盤貼紙皆以專屬主題設計。兩種版本亦推出藝術家設計的ASUS Marshmallow滑鼠供使用者選購。
Vivobook S系列
採用ASUS IceCool散熱技術，使其成為具備45瓦散熱設計功率(TDP)的輕薄筆電，搭載第12代Intel Core H系列通過Intel Evo認證，或AMD Ryzen 6000 H系列處理器，配搭最高14.5吋2.8K 120Hz OLED螢幕，讓使用者在工作與休閒中取得完美平衡。