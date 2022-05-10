COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

華碩新品齊發！頂級筆電鑲上「A」字　Vivobook推聯名款

▲華碩新品發表會推出輕薄高效能的Zenbook與具新潮生活風格的 Vivobook 全系列筆電。(圖／官方提供)
▲華碩新品發表會推出輕薄高效能的Zenbook與具新潮生活風格的 Vivobook 全系列筆電。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-10 10:59:08

科技大廠華碩今(10)日凌晨舉辦The Pinnacle of Performance新品線上發表會，針對輕薄高效能的Zenbook與新潮生活風格Vivobook一口氣發表多款新品。另外，採用「美．力」概念設計的Zenbook Pro/ Zenbook S系列頂級筆記型電腦，加入階梯式鑽石切割、「A」字LOGO外蓋標誌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲華碩 Zenbook。(圖／官方提供)
▲華碩 Zenbook S 13 OLED頂級筆記型電腦，加入階梯式鑽石切割、「A」字LOGO外蓋標誌 。(圖／官方提供)
Zenbook Pro 16X OLED 最新旗艦機

為旗下最新旗艦機種，配置16:10 16吋4K OLED HDR 60 Hz 550尼特Dolby Vision觸控螢幕，經NVIDIA Studio 驗證，最高搭載第12代Intel Core i9 12900H處理器和NVIDIA GeForce RTX 3060顯示卡，以及ASUS IceCool Pro散熱系統，使用兩個配備97片3D彎曲葉片的IceBlades風扇，引導熱空氣經由AAS Ultra機制達到有效散熱，14.5公釐抬升設計將鍵盤傾斜7度，更符合人體工學。此外還搭載全新White-RGB ASUS智慧照明系統，電源或效能狀態的視覺警示、透過指尖精確控制創作應用程式的ASUS Dial繪圖旋鈕，以及帶有觸覺回饋的加大觸控板，方便隨處點擊，重新定義創作者筆記型電腦。

▲華碩 Zenbook。(圖／官方提供)
▲Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)為旗下最新旗艦機種。(圖／官方提供)
Zenbook Pro 14 Duo雙螢幕

全球首款14.5吋2.8K 120 Hz OLED雙螢幕創作者筆記型電腦，搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器和NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，讓創造力發揮至最大值。透過更大、更亮的12.7吋ScreenPad Plus第二觸控螢幕，結合AAS Ultra自動抬升12度設計，帶來最佳散熱與舒適的觀看角度。

▲華碩 Zenbook。(圖／官方提供)
▲Zenbook Pro 14 Duo雙螢幕為全球首款14.5吋2.8K 120 Hz OLED雙螢幕創作者筆電。(圖／官方提供)
Zenbook Pro 15 Flip OLED翻轉螢幕

通過Intel Evo認證，配備15.6吋2.8K 120 Hz OLED觸控螢幕，最高搭載第12代Intel Core i7處理器和Intel Arc A370M獨立顯示卡，並配備增強的ASUS IceCool Plus散熱技術，具備360° ErgoLift螢幕轉軸，快速臉部辨識登入的HD紅外線攝影機。

▲華碩 Zenbook。(圖／官方提供)
▲Zenbook Pro 15 Flip OLED翻轉螢幕，配備15.6吋2.8K 120 Hz OLED觸控螢幕。(圖／官方提供)
Vivobook Pro

搭載第12代 Intel Core H系列或AMD Ryzen 6000 H系列處理器、最高配備NVIDIA GeForce RTX™ 3070 Ti顯示卡，採用散熱設計功率(TDP)高達140瓦的ASUS IceCool Pro散熱系統，並搭配最高16吋3.2K 120 Hz OLED螢幕與ASUS DialPad虛擬繪圖旋鈕，實現巔峰效能和卓越的視覺感受。

▲華碩 vivobook。(圖／官方提供)
▲ASUS Vivobook Pro系列筆電。(圖／官方提供)
Vivobook 13 Slate OLED二合一筆電

與世界知名藝術家Philip Colbert和Steven Harrington共同設計，全球限量推出以潮流外觀及創新設計驚豔全球。從外包裝、支架保護套、智慧保護殼、筆電包、觸控筆支架、鍵盤貼紙皆以專屬主題設計。兩種版本亦推出藝術家設計的ASUS Marshmallow滑鼠供使用者選購。

▲華碩 vivobook。(圖／官方提供)
▲ASUS Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington限定版。(圖／官方提供)
Vivobook S系列

採用ASUS IceCool散熱技術，使其成為具備45瓦散熱設計功率(TDP)的輕薄筆電，搭載第12代Intel Core H系列通過Intel Evo認證，或AMD Ryzen 6000 H系列處理器，配搭最高14.5吋2.8K 120Hz OLED螢幕，讓使用者在工作與休閒中取得完美平衡。

▲華碩 vivobook。(圖／官方提供)
▲ASUS Vivobook S系列筆電。(圖／官方提供)

OPPO Enco Air2 耳機開箱　中規中矩的高性價比選擇

很狂！泰國導演用iPhone拍恐怖片　「這功能」營造驚悚Fu

電競筆電也吹「變形風」！ROG Flow系列出貨暴增3.5倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀