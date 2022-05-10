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九宮格匡列被罵爆！新北：國高中快篩陽「全班線上教學」

▲新北教育局今天指出，有學生快篩陽性，全班得改線上教學。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲新北教育局今天指出，有學生快篩陽性，全班得改線上教學。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

中央社

2022-05-10 10:44:14

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市國、高中學生快篩陽性就啟動校園自主應變作為，個案座位九宮格內同學不到校，其他同學仍需到校上課引家長憂慮。教育局今天指出，有學生快篩陽性，全班得改線上教學。

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教育部日前宣布配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，以「確診個案」為核心，針對校園實施授課方式進行調整，取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定。

新北市教育局也配合宣布，有學生快篩陽性就立即啟動校園自主應變作為，個案若前2天內曾到校上課，在國小及幼兒園部分，所屬班級同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天；在國、高中方面，與個案同班同學不需居家隔離，個案所屬班級座位九宮格同學，實施3天防疫假，停止到校。

不過，部分國、高中家長擔心學生下課就會玩在一起，憂慮九宮格的規範不夠嚴謹，甚至有讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫風險擴大的可能。對此，新北市教育局回應並於9日邀相關單位開會討論並決議，國、高中若有快篩陽性個案的班級得全班居家線上教學。

新北市教育局表示，國、高中快篩陽性個案前2天曾到校，所屬班級座位九宮格內的同學，實施3天防疫假，停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。所屬班級得實施全班居家線上教學。

新北市教育局指出，為了孩子健康與安全，因應各校疫情狀況不同，授權各校依疫情彈性處理，可視情況、因地制宜實施班級或全校暫停實體課程，如果家長仍有疑慮，可幫子女申請自主防疫假，不列入學期出缺席天數計算。（編輯：戴光育）1110510

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