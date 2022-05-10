端午加碼6.6億！大樂透加開百組百萬、威力彩機動加2億
台灣彩券公司今（10）日宣布2022年端午加碼活動，加碼總獎金達6.6億元，為歷年端午加碼次高紀錄，其中最受歡迎的「大樂透」將於5月17日加開100組100萬元獎項，易於累高頭獎的「威力彩」5月16日至7月14日視頭獎累積金額機動加碼2億元，「39樂合彩」連續18期獎金加碼，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」則自6月3日起獎金加碼16天， 預估整體端午銷售可增加2成。
台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，這次端午加碼總獎金6.6億元，僅於2020年的7億元，其中大樂透於今年5月17日加開100組100萬元獎項，總加碼獎金1億元，民眾購買5月17日當期開獎的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（1~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，1張大樂透彩券可以先對億元頭獎再對百萬加碼獎項。
不過，若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，而100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到6月24日為止。
至於「威力彩」部分，黃志宜說，這次端午同樣採機動加碼方式，從5月16日至7月14日期間視頭獎累積金額機動加碼，若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。
此外，每注售價25元的「39樂合彩」5月16日起至6月4日連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3000注。
每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月3日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。