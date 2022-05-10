感謝各界關心營救　李明哲返台：盼我不會讓台灣人失望

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李明哲強調，當他回到台灣，在隔離這段日子中，重新用不同視角認識過去5年的日子，理解到在自由台灣，自己是如何被妻子營救，如何被國人關心，「我感到非常幸福、幸運」。
李明哲說，自己看到這幾年來的資料還是相當震撼，這麼多人為他付出時間與精力，真的很感謝，另外，如果沒有前民進黨主席施明德的支持與幫助，「我不會健康回到家鄉」。
「由衷希望被救回來的我，不會讓大家失望，或者感到不值得，這是我心中的擔憂」，李明哲表示，大家一起維護他的生命安全，也讓他沒有感到被拋棄與孤獨。
李明哲回憶，當初被逮捕時，是去中國訪友，經由澳門入境珠海，當地的國安人員給他戴上頭套，押解他上車離開。「我知道狀況不對了，我被中國當犯人逮捕，到了囚禁處我不知道在甚麼地方」。
李明哲說，自己當時確實是慌了，因為自己是台灣人，一點都不覺得所做所為實質危害到中國政權或違反中國法律，為甚麼被逮捕，自己最初完全沒有頭緒，「回家是我當時唯一的希望跟出路，中國不是我的國家，我對中國沒有牽掛，我唯一的家鄉就是台灣」。
李明哲也說，自己在監獄裡沒有受到過分的虐待，但每天勞動長達11小時以上，自己多次抗議未得到正面回應，且監獄用油太差，食物只要冷掉就會有餿味。自己的體重在監獄降到80幾公斤，但在被釋放前2個月被送到醫院隔離起來，每天在隔離房裡面只能躺著看電視，所以又胖到90幾公斤，外表看起來蠻好的。
李明哲強調，他在過程中配合中國政府審訊，完成顛覆政府的筆錄與供詞，希望各位了解，這些證詞都是無意義的，因為這場審判是非法的，而自己唯一只想要回家，「我認為我沒有做錯，我自認沒有對不起台灣，我希望大家能夠體諒」。
李明哲說，希望日後日子裡，夫妻能安靜回到工作崗位，「我們對公眾生活沒有意願，也沒有任何政治野心，希望用餘生陪伴，讓凈瑜可以過得幸福」。