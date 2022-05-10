民喊篩檢站太少！陳時中：地方覺得有需要就開

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不過根據《NOWnews今日新聞》記者現場走訪，不論是公費或自費進行PCR採檢的民眾，都已繞著醫院排起長長人龍，也有排隊民眾直對陳時中大喊篩檢站太少，面對媒體詢問是否會再加開篩檢站，陳稱「沒有什麼加開不加開」，地方有需求要開就開，「經費都在那個地方，辦法都在那裡，我們沒有限制誰能開不能開」，辦法跟補助經費在，若地方政府覺得要開就開。
對於民眾抱怨排太久，陳時中喊話地方政府希望能多開篩檢站，若真有需求，也不排除中央自己開，只是這並非徹底解決問題方法，還是要分層負責，倘若確實地方說量能不足需要中央協助，中央就會評估加以幫忙，
近期也有醫師跟資深媒體人等對於疫情持有不同看法引發爭論，陳時中則緩頰稱大家討論很多，希望基於理性討論，不需要恐慌，從自己做起，Omicron疫情下，全世界大家都看過，「這不是沒有，大家都看過相關經驗，廣泛的一個流行」，在廣泛流行情況下，所有人都要做好照顧自己好的一個準備，若今天流行1000人，可以靠社會跟政府支援幫忙，若流行十萬人甚至一百萬人，每一個人要做好自己該做的事情，防疫如同抗戰，每個人都要把自己保護好，保護好自己也是社會責任一環。
針對昨（10）日前副總統陳建仁受訪時稱台灣快篩試劑不足，陳時中表示，「我想逐步會到位啦」，大家都在努力，至於台大公衛學院教授陳秀熙建議，應跟上國際腳步，持續放寬邊境，陳也說明「我想國際上在開，台灣還是要看自己國內情況跟整體疫情控制，參考國際經驗，不是說跟著國際來做，國際經驗很重要，會根據經驗設立國內防疫最適合方式」。
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