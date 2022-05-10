東沙島女兵確診　國防部：密切接觸者皆陰性

新冠肺炎疫情本土急遽升溫，連遠在南沙的東沙島也傳出1名女兵確診，創東沙確診首例。女兵在快篩及核酸檢測（PCR）都陽性後，在島上進行隔離，軍方今（10）日表示，密切接觸者也被隔離，經過篩檢皆為陰性。
媒體報導，東沙島上女兵傳確診，10名密切接觸者遭到隔離。國防部今日例行記者會上，發言人孫立方回應表示，依規定，官兵登島前要進行快篩，或是持登島前3天PCR陰性證明才能登船，這名確診官兵是在登島後才覺得身體不適，第一時間快篩後為陽性，立即啟動重點疫調、就地隔離、快速篩檢、立即照顧等連續應變作為。
孫立方表示，密切接觸者篩檢均為陰性，也已實施就地隔離、自主防疫，以降低感染風險，防區內的東光醫院同步與高雄國軍總醫院保持視訊診療，嚴密監控確診者與隔離者的健康狀況，若達到中央的送醫標準，也會啟動後送機制。
孫立方強調，國防部持續要求各級單位落實各項防疫要求，若有染疫依據中央流行疫情指揮中心與地方縣市政府防疫指導，辦理防疫、隔離與清消作業，以維持國軍戰力。
※【NOWnews 今日新聞
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