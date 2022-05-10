NBA／不只CP3家人被騷擾 Johnson女友被啤酒潑濺
太陽季後賽次輪G4作客前往達拉斯，結果意外發生主控Chris Paul家人被騷擾事件，引起軒然大波，今(10)日也有另名太陽球員反映遇到類似事件，剛獲得本季年度最佳教練的太陽教頭Monty Williams站出來呼籲，盼有專用席保護球員家人。
昨天G4在獨行俠主場進行，Paul的母親和太太以及2個小孩都到現場看球，但竟有球迷出手觸碰Paul的母親跟推擠他的太太，並尾隨其後，讓Paul當場氣得怒嗆球迷，之後在推特上飆髒話表達不滿。
今另名太陽球員Cameron Johnson表示，去年總決賽G3客場赴密爾瓦基出戰公鹿時，有人對他的女朋友扔了一條毛巾，還用膝蓋頂她，甚至被啤酒潑濺。騷擾行為讓他的家人沒看到他對P.J. Tucker扣籃，因為他們正在處理這些鳥事。
儘管公鹿球團隨後處置了這些球迷，趕他們出場，但Johnson賽後才得知這些事，「這真的讓我很沮喪。」
「這種事很令人遺憾，因為發生得越來越多次。」Williams呼籲，「我真的覺得家人需要被更多保護。無論要給這些人一個特區或是包廂，都必須做點什麼，不能等事情變得更嚴重才去做，昨天的事件是沒有必要的。」