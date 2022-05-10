返台隔離與妻通話16小時 李明哲：在中國未受酷刑或鞭打
我國NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關押期滿後日前返台，再經過隔離後，李明哲今（10）日與妻子李凈瑜於立法院舉行記者會。被問及李明哲返台後2人第一次見面，李凈瑜表示，因為防疫因素無法接機，所以沒有擁抱，但自己與李明哲講了16個小時的電話訴說5年來的思念與情境；至於談到獄中生活，李明哲說，個人沒有受到酷刑或鞭打，「頂多最後一年時，監獄不讓所有犯人跟我講話，這算不算精神虐待？」
談及李明哲返台後的第一次見面，李凈瑜表示，因為疫情自己不能去機場接機，所以沒有甚麼擁抱相擁畫面，後來在隔離地點隔著玻璃看著他，並與他用電話整整講了16個小時，這16小時訴說了5年來的思念與情境。李凈瑜也說，外部的國際救援對中國監獄中的政治犯來說，絕對能產生處境上的改變
李明哲則說，中國監獄是執法單位，一個執法單位在面對犯人勞動時，卻不遵守國家法令，自己多次與警察抗議，他們常常用一句回應，「你是被管理者，我是管理者，即使自己的話有道理，對方也不能說甚麼，這也反映中國態度，而台灣人不可能接受這講法，這也證明了台灣中國、一邊一國。
另提到獄中生活，李明哲表示，自己在獄中一同生產手提包等，中國的法律規定一天工作8小時，但自己每天大概都工作11到12小時，甚至沒有休息日。後來經過批露，自己所在的監區是一個禮拜有多休息一天，但這其實不是特殊照顧，只是對該監區做了勉強符合中國國家法律的是，這不叫優待。
李明哲也說，不過他個人沒有受到酷刑或鞭打，「頂多最後一年時，監獄不讓所有犯人跟我講話，這算不算精神虐待？」