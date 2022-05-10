炫技啦！奴才驚見跑酷貓咪「吸在牆壁上」 網讚：蜘蛛喵
這根本就是跑酷貓了！貓咪的身體柔軟，因此很容易做到一些高難度的動作，不過這隻貓咪的行為卻讓許多人都嘆為觀止。國外一名飼主日前在推特上分享一張照片，只見一隻貓咪的四隻腳上彷彿裝有吸盤一樣「吸在牆壁上」，網友看了都忍不住大讚：「根本蜘蛛貓！」
其實這名住在日本宮城縣的飼主家裡養了2隻貓咪，分別是虎斑花紋較少的短毛貓「Jin（ジン）」以及白底虎斑貓「Umi（ウミ）」，由於飼主平時就喜歡四處拍攝貓咪，因此也會用鏡頭替愛貓紀錄生活日常。去年夏天飼主得知當地知名的貓島「田代島」有一間收容所即將在年底關閉，那時剛好有小貓出生正在找新家，因此飼主決定收編Jin以及Umi。兩隻小貓剛來時只有3個月大，好奇心很強，尤其Jin每天精力充沛，總是在家裡橫衝直撞。目前雖然已經9個月大，但是卻更顯兩隻貓的差異，Jin越來越活潑，而Umi則是變成穩重的淑女。
這天飼主替愛貓照相時，牠們一如往常地在房間內玩耍，沒想到玩到一半Jin突然狂嗨了起來，就開始在家裡「跑酷」，奔著奔著就Jin為了閃躲飼主的「擋路」，突然跳踢到牆面上，正巧飼主按下快門，就拍下這神奇的一刻，看起來就像是Jin四隻腳上裝了吸盤，緊緊地吸在牆壁上！
許多網友看了照片都紛紛表示：「根本蜘蛛貓」、「忍者喵喵！！」、「貓咪果然各個身懷絕技」、「爪子上莫非有雙面膠？（誤）」、「一隻反重力的貓！」、「飼主按快門的時機點真是剛好」、「好棒的一張照片」。（編輯：陳珮瑜）