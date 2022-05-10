防疫險爭議！產險公會今會商 確診居家照護擬有條件理賠
眼看國內本土確診單日突破4萬人，產險業防疫險理賠恐破表，財務問題更令人擔憂，尤其防疫政策大鬆綁，包括確診居家照護比照住院理賠、3種人快篩陽視同確診及數位健康證明書可做為確診理賠，也引發產險業不滿擬自救。產險公會今（10）日下午3點將召開臨時理事會，將與會的產險公司高層表示，希望一切回歸保險契約，他們是無法接受那些放寬理賠措施，會中也會堅決反對，但最後結果如何，誰也不知道。
產險高層表示，今日產險公會理事會討論方向，包括、一確診者輕症、無症狀況及居家照護是否要有條請領住院日額理賠，即有用藥才理賠；二、是否接受快篩陽視確診；三、是否接受數位健康證明書可進行確診理賠。但他直言，快篩視同陽性及數位健康證明書可進行確診理賠，他們不會接受，也不想採用，即便會務單位要他們採用，他們也會反對。
至於金管會若強行求產險業者接受怎辦？產險業高層說，金管會要如何強行，金管會只能運作會員公司，要他們乖乖聽金管會的話，看能否在會中翻盤，因此，下午會議討論結果會怎樣，誰也不曉得。
但產險業高層說，他們還會是堅持確診居家照護有用藥才比照住院日額理賠，當初是金管會擴大解釋，因此，希望朝有條件理賠，而快篩視同確診他們是不會接受，數位健康證明書可進行確診理賠同樣無法接受，他也預期今日會議可能會開很久，是否有結論，結果如何？他也無法預測，他僅強調，即便金管會也會派人出席，也不會怕他們。