民進黨台中議員第一波電話民調　兩選區全由老將勝出

民進黨台中市議員初選，第一波電話民調結果今公佈，第10選區（中區、西區）由議員江肇國、黃守達勝出；第13選區（大里、霧峰區）現任的李天生、林德宇排一、二名，第三名為前市議員張芬郁。其中張芬郁僅勝蔡美華0.12%，贏得驚險。
民進黨台中市議員初選，昨天進行第10選區（中區、西區）及第13選區（大里、霧峰區）電話民調。其中第10選區為3搶2，現任議員江肇國、黃守達面對昇平里長蕭行凱的挑戰。擔任黨團總召的江肇國10天前確診，無法跑行程，仍是民調第一名25.34%，實力雄厚；蕭行凱也在衝刺的最後一天確診，目前居家照護中，支持率是12.60%；黃守達支持率為21.26%。
第13選區5搶2+1（婦女保障名額），為超級戰區之一。現任市議員李天生、林德宇面對張芬郁、蔡美華、賴美連3位女將的挑戰，絲毫不敢鬆懈。3名女將各有來頭，前市議員張芬郁是前立委簡肇棟的妻子、台灣正青的蔡美華屬林佳龍子弟兵、賴美連則是立委何欣純服務處副主任。
第13選區民調結果由兼任市黨部主委的李天生29.24%居冠、林德宇24.16%、張芬郁17.39%、蔡美華17.27%、賴美連11.94%。
今晚電話民調區域為第4選區（豐原、后里），謝志忠、廖芝晏、翁美春3搶2；第8選區（北屯）由曾朝榮、蔡雅玲、謝家宜、王岳彬、廖士毅、林煜舜6搶2+1，也是超級戰區。