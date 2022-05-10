降低準媽媽憂鬱提高生育意願　成為「神隊友」靠這五招

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伴侶投入家務勞動、孕期參與有助生育率
隨著台灣社會男女平權與整體經濟的持續發展，現代台灣女性就業率逐年攀升，根據2020年最新統計，台灣女性整體勞動參與率已過半（51.4%），而正值生育期的30-34歲女性，其勞動參與率也接近九成（87.2%），黃閔照理事長表示，這是兩性平權的正面成績之一，女性權利的提升與生育率並非越行越遠的兩條路，透過兩性平權來落實真正女性育兒友善的環境，讓婦女能安心生育下一代。
根據國內調查，女性生育意願與伴侶投入家務勞動的總時間息息相關，國外多個研究也表明，家務勞動平衡的夫妻生育意願高出四倍，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈醫師表示，對於媽媽們來說，懷孕期間男性積極參與家務勞動，也能有效幫助夫妻感情、降低離婚率。男性更多陪伴女性孕期如產檢出席、產前育兒學習等，讓媽媽在獲得更好地支持下，可大幅減少女性孕產期的身心問題，也可提高女性接受規律產檢的機率，確保母嬰健康。
學會推孕期神隊友活動抽iPad SUPER指南助準爸爸特訓
台灣婦產科醫學會也特於母親節啟動「孕期神隊友」系列活動，與全台各地婦產科院所共同協力，鼓勵男性積極參與孕期，推出活動專屬濾鏡，記錄下每次陪孕期伴侶產檢的回憶，分享照片並留言至「謝謝你，我的接生醫生」粉絲專頁：https://reurl.cc/k1E2Xd，即有機會獲得孕媽咪、準爸爸們最需要的育兒精緻小禮，最大獎提供iPad給最佳神隊友。
黃建霈秘書長說明，活動也同時推出神隊友「SUPER」五大指南，並提供SUPER神隊友測驗抽獎活動：https://reurl.cc/ErRyok，測驗填寫超過80分以上的神隊友再另獲抽獎資格，將送出神隊友口罩與育兒電子書，帶領爸爸快速成為媽媽們心目中完美的神隊友:
o S(Support全方位支持)：陪產檢、陪同飲食等，全方位支持伴侶度過孕產期。
o U(Use運用資源)：研究顯示，男性的孕期積極介入，能幫助孕產婦在孕期、產後獲得最好的資源，台灣的爸爸可透過學會、婦產科等、當地機構甚至所在公司主動洽詢資源，如產婦手冊、生育補助等。
o P(Parental育兒預習)：參與爸爸媽媽教室，學習產後的帶娃工作，如包尿布、泡牛奶等。
o E(Exercise孕婦運動)：每日定期散步、練習產婦呼吸，或諮詢醫師進行強度更高之運動。
o R(Restrict限制壞習慣) ：戒菸酒、避免熬夜等傷害健康之習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53702
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