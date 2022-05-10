永豐棧酒店傳積欠員工薪資 業者：4月薪資今日正常發放

台中市知名的永豐棧酒店傳出積欠員近3個月薪資，已有4名員工向勞工局申請勞資爭議調解，並有不少中餐廚師紛紛出走，台中市府勞工局今（10）日證實。永豐棧負責人何豐棧則表示，生意確實受到疫情影響，但公司不會積欠任何員工薪資，今天己通知發放4月薪資。





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針對積欠員工薪資一事，永豐棧今早發出公開聲明，指稱自疫情爆發以來，從未主動裁員或減薪，但確實因為疫情關係，讓飯店營運遭遇很大難處。畢竟每個月的成本支出是固定的，在營收大幅衰退情況下，公司已出現赤字。





只是有關員工薪資積欠部分，目前只有三月份的薪資（4月10日該發放）尚未支付，四月份薪資是5月10日發放，今天已通知4月薪資正常發放。有關二月薪資積欠部份，早已透過分批發放方式處理了。





至於員工離職一事，永豐棧指出，這本來就是正常的，因為疫情影響，公司遇缺不補，有些員工可以跟公司共體時艱，有些員工因為資金上跟生活上有壓力，無法忍受薪水被積欠而另求他職，公司會衷心祝福。各行各業在疫情下都是在辛苦經營，期望疫情趕快過去，早日恢復正常。





勞工局勞資關係科長施淑珠說，去年疫情三級警戒時，旅宿業飽受衝擊，積欠薪資申請調解的案件至少10多起，今年以來，則以永豐棧酒店積欠員工薪資為最大宗申訴案。





市府表示，會持續關心該公司是否依調解記錄履行，若未依約履行，勞方得向法院聲請強制執行並暫免繳裁判費及執行費，保障應有權益；另勞工局將派員實施檢查，如發現該公司有未依規定給付工資、加班費等情事，將依違反勞動基準法第22條、第24條規定，各裁處2萬至100萬元罰鍰。



