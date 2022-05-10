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必勝客鹽酥雞比薩今開賣！開箱「整圈OREO」：簡直魔法陣

▲必勝客今（10）日正式首賣鹽酥雞比薩，擺上整圈OREO餅乾讓民眾驚呼：「這什麼魔法陣」。（圖／記者黃韻文攝）
▲必勝客今（10）日正式首賣鹽酥雞比薩，擺上整圈OREO餅乾讓民眾驚呼：「這什麼魔法陣」。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-10 13:31:05

必勝客「Hot台味」系列再度Hot出新高度！日前網路上意外流出新品DM照，新口味「鹽酥雞比薩」擺上一整圈OREO餅乾，讓民眾驚呼：「這什麼魔法陣？」詭異組合立刻引發熱議，還有人質疑是P圖，不敢相信必勝客玩真的。而必勝客確實在今（10）日正式首賣新品「鹽酥雞比薩」，單點一個大披薩399元。

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自許為披薩創意發明家的必勝客，這次以台灣最在地的小吃鹽酥雞為發想，推出接地氣的「台味第一讚鹽酥雞比薩」，用料集結網友票選鹽酥雞攤必吃3大聖品：鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣，再加上九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉，口味台到最高點。

▲必勝客推出鹽酥雞比薩，「網美照」十分細緻華麗，不過這次開箱本尊倒也沒有失望。（圖／業者提供）
▲必勝客推出鹽酥雞比薩，「網美照」十分細緻華麗，不過這次開箱本尊倒也沒有失望。（圖／業者提供）
但一般台式口味已嚇不倒胃口被養大的消費者，因此必勝客異想天開在芝心餅皮上擺滿一圈OREO餅乾，打造出「黑脆可可起司餅皮」，果然未開賣就先轟動。今（10）日起正式限量限時開賣，單點一個大披薩399元，或是可用780元外帶買大送大或外送買大送小。

《NOWnews今日新聞》第一時間下單開箱，雖然已事先看過DM照，但在打開盒蓋瞬間，內心還是忍不住「哇」一聲，而且這次本尊沒有走鐘太多，雖然不像DM照那麼華麗精緻，但實品用料和DM照並未差太多。

▲從切面來看，芝心餅皮擺上三大主角：鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣，再加上飯後甜點OREO餅乾。（圖／記者黃韻文攝）
▲從切面來看，芝心餅皮擺上三大主角：鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣，再加上飯後甜點OREO餅乾。（圖／記者黃韻文攝）
咬下第一口時，入口印象是好的。芝心餅皮口感軟，加上九層塔跟蔥花的香氣有出來，確實有台味的感覺。若從餡料來看，魷魚圈表現不錯，有鮮味且咬感軟Q；甜不辣咬起來反而比魷魚圈還費勁，而且相較之下沒什麼味道，表現很普。使用甜菜做出火紅效果的鹹酥雞，少數外皮粉太厚，口感略硬了點，但裡面肉質出乎意料軟嫩，只是吃起來並不是巷口萬惡鹹酥雞的滋味。

▲火紅鹹酥雞肉乍看很像酥炸紅糟肉，但根據官網資料顯示，是使用甜菜做出紅色效果。（圖／記者黃韻文攝）
▲火紅鹹酥雞肉乍看很像酥炸紅糟肉，但根據官網資料顯示，是使用甜菜做出紅色效果。（圖／記者黃韻文攝）
眾人最好奇的還是OREO餅皮，還有人打趣建議，先吃內圈當正餐、再吃外圈當甜點，聽起來似乎很理想。OREO餅乾放到披薩一起烤後，下層餅乾已和餅皮融為一體，而上層烤過的餅乾變得特別脆，還帶有香氣，一口咬下就是又甜又鹹、口味很重，雖然餅皮和餅乾兩者味道其實是分開的，但老實說，並不難吃。

餡料擺放還算平均，一片切片披薩都會分配到一個OREO餅乾，因此共可分為10片。OREO餅乾上還用起司點綴，若是單吃烤過的OREO餅乾會有股焦香味，奶油內餡甜中帶有一絲絲焦苦味，跟平時直接吃餅乾的感覺完全不一樣，層次感更豐富了些。這類商品吃的多是新奇和話題，只要不抱持太高標準，整體來說不會失望。

▲下層餅乾已和餅皮融在一起，上層餅乾灑上帕馬森起司一起烤過的口感更脆，甜中還帶有一絲焦香味。（圖／記者黃韻文攝）
▲下層餅乾已和餅皮融在一起，上層餅乾灑上帕馬森起司一起烤過的口感更脆，甜中還帶有一絲焦香味。（圖／記者黃韻文攝）

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