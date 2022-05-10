必勝客鹽酥雞比薩今開賣！開箱「整圈OREO」：簡直魔法陣

我是廣告 請繼續往下閱讀
但一般台式口味已嚇不倒胃口被養大的消費者，因此必勝客異想天開在芝心餅皮上擺滿一圈OREO餅乾，打造出「黑脆可可起司餅皮」，果然未開賣就先轟動。今（10）日起正式限量限時開賣，單點一個大披薩399元，或是可用780元外帶買大送大或外送買大送小。
《NOWnews今日新聞》第一時間下單開箱，雖然已事先看過DM照，但在打開盒蓋瞬間，內心還是忍不住「哇」一聲，而且這次本尊沒有走鐘太多，雖然不像DM照那麼華麗精緻，但實品用料和DM照並未差太多。
咬下第一口時，入口印象是好的。芝心餅皮口感軟，加上九層塔跟蔥花的香氣有出來，確實有台味的感覺。若從餡料來看，魷魚圈表現不錯，有鮮味且咬感軟Q；甜不辣咬起來反而比魷魚圈還費勁，而且相較之下沒什麼味道，表現很普。使用甜菜做出火紅效果的鹹酥雞，少數外皮粉太厚，口感略硬了點，但裡面肉質出乎意料軟嫩，只是吃起來並不是巷口萬惡鹹酥雞的滋味。
眾人最好奇的還是OREO餅皮，還有人打趣建議，先吃內圈當正餐、再吃外圈當甜點，聽起來似乎很理想。OREO餅乾放到披薩一起烤後，下層餅乾已和餅皮融為一體，而上層烤過的餅乾變得特別脆，還帶有香氣，一口咬下就是又甜又鹹、口味很重，雖然餅皮和餅乾兩者味道其實是分開的，但老實說，並不難吃。
餡料擺放還算平均，一片切片披薩都會分配到一個OREO餅乾，因此共可分為10片。OREO餅乾上還用起司點綴，若是單吃烤過的OREO餅乾會有股焦香味，奶油內餡甜中帶有一絲絲焦苦味，跟平時直接吃餅乾的感覺完全不一樣，層次感更豐富了些。這類商品吃的多是新奇和話題，只要不抱持太高標準，整體來說不會失望。