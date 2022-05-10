美國務院大幅更新美台關係說明 AIT：一中政策不變
美國國務院官網近日更新，其中有關美台關係事實說明中，不但移除了「台灣是中國一部分」解釋的部分，也刪除「美國不支持台獨」等語，更大幅強調「六項保證」。美國在台協會（AIT）表示，美國對台承諾堅若磐石，將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的願望和最大利益。
AIT發言人鄧艾德（Ed Dunn）表示，40多年來，美國的「一中政策」（One China Policy）一直是以《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證為指引。 美國對台灣的承諾堅若磐石，並將為維護台海及區域和平穩定作出貢獻。美國將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的願望和最大利益。美國致力於深化美國與台灣的非官方關係，台灣是一個先進民主國家，也是一個重要的經濟和安全夥伴。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，有關美國國務院5日更新官網的台美關係事實清單文字事，美國國務院及美國在台協會均已對外說明，強調美國的相關政策並沒有改變。
外交部表示，拜登政府自上任以來，重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，美方也不斷聯合印太區域內外盟邦及夥伴，公開聲明對台海和平穩定的重視。我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣自由民主制度的決心，與美國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及整體印太區域的和平、穩定及繁榮。