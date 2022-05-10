水放隔夜別喝是真的！「4大NG喝水法」 嚴重還會要你命
每個人每天都要喝水，但你真的知道該怎麼喝嗎？錯誤的喝水方法或習慣，反而會影響到身體健康，恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻就在臉書分享4個常見的喝水NG行為，其中一項別喝「隔夜水」，很多人可能聽過卻不知道為什麼？高銘鴻提醒，因為直接對嘴喝的瓶裝水或杯水，口中的細菌會進入水中快速繁殖，經過一夜之後恐怕數量很可觀，所以大家一早要喝水，還是別偷懶換一杯比較安全。
高銘鴻指出，很多人喜歡飲用山泉水，但其實我們無法確定山泉水的源頭有沒有受到污染，雖然看起來清甜好喝，但有可能含有對人體危害的細菌，或肉眼看不見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲，所以還是建議少碰為妙。第三個喝水NG行為就是喝曝曬過的瓶裝水，曾有實驗夏天把瓶裝水擺在車內長時間曝曬烘烤，溫度可能飆破攝氏70度，瓶身容易有溶解出化學物質的風險，雖然PET塑膠是屬於低毒性的容器，但經過長時間的高溫照射，仍會釋出有害物質，建議大家還是減少使用。
最後一個喝水NG行為是長時間運動後突然大量喝水。高銘鴻表示，長時間運動例如馬拉松、鐵人三項，因為身體已經流很多汗有點脫水，此時立刻大量喝水而不補充鹽分，就會造成體內慢性水中毒，或稱為「低血鈉症」。嚴重的話可能會突然昏倒，極端情況下甚至有機會致死，因此民眾要特別注意。
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【本文獲臉書粉絲團《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權】