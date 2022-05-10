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快訊／本土確診數衝破5萬例！今增50780例　死亡增12例

▲指揮中心表示，今（10）日本土個案增50780例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（10）日本土個案增50780例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-10 14:06:212022-05-10 14:07:29

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入(43例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增12例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市(16,906例)，臺北市(10,283例)，桃園市(7,006例)，臺中市(3,346例)，高雄市(2,552例)，臺南市(1,774例)，基隆市(1,734例)，宜蘭縣(1,279例)，新竹縣(933例)，花蓮縣(759例)，彰化縣(736例)，屏東縣(680例)，新竹市(658例)，雲林縣(620例)，苗栗縣(523例)，南投縣(307例)，臺東縣(222例)，嘉義縣(216例)，嘉義市(138例)，澎湖縣(64例)，金門縣(43例)，連江縣(1例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，18例男性，30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家為美國1例、調查中47例，入境日介於今年4月20日至5月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,074,309例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,636,383例排除)，其中448,323例確診，分別為11,963例境外移入，436,306本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計943例COVID-19死亡病例，其中928例本土，個案居住縣市分布為新北市448例、臺北市343例、基隆市41例、桃園市32例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、臺南市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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