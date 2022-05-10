超商快篩沒人搶實名制卻排爆！藥師1理由駁「想買便宜」

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反觀藥局實名制快篩，這幾天仍舊大排長龍，搶買人潮似乎沒有因此受到緩解。對此，林智群律師首先發聲，感嘆100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，證明大家是「想買便宜的快篩」（i want），而不是「需要快篩」（i need），他直言「如果真的需要，貴個80元也會去買」。
然而藥師林士峰則反駁此看法指出，「據我對市場的瞭解，我認為超商單劑180元的快篩買氣不如預期的原因，不是因為價格」。他認為一樣預期要排隊，「到藥局買，一次可以買五支，怎麼想都比超商只能買一支來的有時間上的效益」，所以市場上的人潮並未因此從藥局裡獲得紓緩。
對此，網友正反意見皆有，「差80元，然後排隊要1小時，這有便宜?」、「一家四口就要多320可以是晚餐的錢。現在百業蕭條 能省則省」、「一樣排隊，當然要一次買五個，因為家人都可以備用」、「買不到也罵，買得到也罵，真的很愛亂罵」、「這樣很好啊，差異取價，至少急需的人可以較快買到」，不只在兩位名人社群留言處吵成一團，各大網路論壇也引起熱論。
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