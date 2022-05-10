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超商快篩沒人搶實名制卻排爆！藥師1理由駁「想買便宜」

▲昨日北北基桃的超商等8大通路同步開賣亞培快篩試劑，未如預期出現排隊搶購潮；反觀藥局實名制快篩仍舊排爆。有律師稱大家是「想買便宜的快篩」；藥師則反駁是時間效益不同。（圖／記者周淑萍攝）
▲昨日北北基桃的超商等8大通路同步開賣亞培快篩試劑，未如預期出現排隊搶購潮；反觀藥局實名制快篩仍舊排爆。有律師稱大家是「想買便宜的快篩」；藥師則反駁是時間效益不同。（圖／記者周淑萍攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-10 14:42:49

近期本土疫情嚴峻，民眾對家用快篩試劑的需求量大增，昨（9）日超商等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，未如預期出現排隊搶購潮，反觀藥局實名制快篩仍舊排爆。對此，林智群律師首先發聲，感嘆100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，證明大家是「想買便宜的快篩」（i want），而不是「需要快篩」（i need）。不過藥師林士峰反駁，一樣預期要排隊，「到藥局買，一次可以買五支，怎麼想都比超商只能買一支來的有時間上的效益。」

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快篩真的都買不到嗎？昨日北北基桃等四縣市於四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，每劑180元，每人限購1劑。不料，未如預期出現排隊搶購潮，多數據點根本不需排隊，甚至開賣一早也沒不見民眾搶購，像屈臣氏30分鐘內就賣光總數1.4萬份；美廉社則是直到中午，已進貨的7成門市還剩50%存貨。

反觀藥局實名制快篩，這幾天仍舊大排長龍，搶買人潮似乎沒有因此受到緩解。對此，林智群律師首先發聲，感嘆100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，證明大家是「想買便宜的快篩」（i want），而不是「需要快篩」（i need），他直言「如果真的需要，貴個80元也會去買」。

然而藥師林士峰則反駁此看法指出，「據我對市場的瞭解，我認為超商單劑180元的快篩買氣不如預期的原因，不是因為價格」。他認為一樣預期要排隊，「到藥局買，一次可以買五支，怎麼想都比超商只能買一支來的有時間上的效益」，所以市場上的人潮並未因此從藥局裡獲得紓緩。

對此，網友正反意見皆有，「差80元，然後排隊要1小時，這有便宜?」、「一家四口就要多320可以是晚餐的錢。現在百業蕭條 能省則省」、「一樣排隊，當然要一次買五個，因為家人都可以備用」、「買不到也罵，買得到也罵，真的很愛亂罵」、「這樣很好啊，差異取價，至少急需的人可以較快買到」，不只在兩位名人社群留言處吵成一團，各大網路論壇也引起熱論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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