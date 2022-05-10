挺過疫情高峰、迎來百萬名旅客回流　新加坡施政一次看

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而對內的防疫政策，新加坡政府在26日開始全面解封，取消幾乎所有的新冠肺炎防疫限制，包括取消社交活動人數上限，人們也不用再保持社交距離，而完全接種者入境前不再需要進行PCR檢測，允許所有勞工返回辦公場所上班，但外出仍須遵守「各室內場所必須戴口罩」，希望能讓民眾生活正常化。
在取消防疫政策背後，是政府考量到已施打兩劑的疫苗率高達92％，施打第三劑加強劑的比例也來到74％。且在去（2021）年新加坡政府面對來勢洶洶的Delta病毒，便採取「醫療分級方案1-2-3」（Health Protocols 1-2-3）的做法，成功讓醫院的量能足以負荷中、重症患者。透過分流，簡化民眾的就醫程序，讓無症狀患者或密切接觸者在家隔離休養，將醫院病房提供給重症患者。
雖然新加坡政府果斷放寬防疫政策，讓民生和經濟能逐漸發展，不過衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）強調，直到疫情結束前，新加坡都不會宣布「自由日」，也就是完全免除防疫政策，例如脫掉口罩。「仍要對未來風險保持緊惕，靜觀疫情變化。」王乙康說。儘管如此，新加坡政府仍對亞洲各國做了最好的「與病毒共存」示範。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。