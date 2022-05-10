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阿中視察醫院沒通知！侯友宜點「最高層」到一線：看民怨

▲新北市長侯友宜表示，自己向中央反映第一線問題已經1個多月，雖然沒接獲部長行程，但部長總算是有聽到，前來關心第一線；侯友宜更點名中央的行政院，甚至「最高層」該前來關心。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.04）
▲新北市長侯友宜表示，自己向中央反映第一線問題已經1個多月，雖然沒接獲部長行程，但部長總算是有聽到，前來關心第一線；侯友宜更點名中央的行政院，甚至「最高層」該前來關心。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.04）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 13:57:38

流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，今（10）日前往部立台北醫院視察急診分流情形；對此，新北市長侯友宜表示，自己向中央反映第一線問題已經1個多月，雖然沒接獲部長行程，但部長總算是有聽到，前來關心第一線；侯友宜更點名中央的行政院，甚至「最高層」該前來關心，看水深火熱。

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侯友宜說，從疫情開始，就跟陳時中提到「第一線有很多的問題沒有解決，第一線的問題才是中央要去面對，因為第一線都是民怨」，包含公衛醫療、行政問題自己都提過，從3月份開始講，到現在5月分，部長總算聽到了。

侯友宜指出，去年到現在法傳系統都沒有改善，所以才會造成居家照護要通知三天才會啟動的這些問題，這一個多月第一線水深火熱，建議建議不是部長來，中央的行政院甚至最高層該關心這個事，負責的人更應該到第一線看，因為解決第一線的問題才是解決問題。

侯友宜表示，像是法傳系統就是中央的權責，地方沒權責又要面對這些問題，希望中央能快速做好改變，不然就是經常到第一線來視察，「早一點聽到底下的聲音，早一點解決，就可以面對很多民怨的事情。」（編輯：孫唯容）

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