年初編1500萬買快篩　外交部：捐贈友邦防疫物資

新冠肺炎本土疫情持續升溫，國人排隊買快篩，但有民眾發現政府電子採購網決標公告上，外交部在年初曾花了1500萬元預算購買快篩試劑。外交部今（10）日解釋，這批快篩由特使團面贈宏都拉斯新任總統做為我國人道救援物資用途。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，外交部在今年1月份採購快篩試劑，是我國應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚(Xiomara Castro)的就職典禮，已隨副總統賴清德特使團的專機運送到宏國，並已完成捐贈的防疫物資。我國希望在卡蕬楚總統就職的第一天，以具體行動展現我國與宏國新政府共同抗疫的誠意，不是提供外交部或外館同仁使用，是協助友邦人民的救援物資。
歐江安指出，該批防疫物資的採購過程公開透明，並在符合我國政府採購法的規範下辦理。卡蕬楚對於台灣即時援助公開申謝，並期盼未來能夠持續強化台宏兩國在各領域的合作關係。總統府在1月25及1月25日均發布新聞稿，說明當初特使團會晤宏國新任總統及捐贈情形。
※【NOWnews 今日新聞
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