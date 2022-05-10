延宕957天！公視第7屆董事會組成　民團籲速修《公視法》

我是廣告 請繼續往下閱讀
《公視法》明定公視董事會由董事17人至21人組成，監事會設監事3至5人。現行公視董監事選任辦法，由立法院依政黨比例推舉11至15名「社會公正人士」組成審查委員會。董監事候選人則由行政院提名，經審查委員3/4同意後，方通過審查，送請行政院聘任。可以見得審查委員會與政治力掛勾，且董監事通過門檻過高，只要少數人行使否決權，就無法通過審查。
依規定，公視董監事每屆任期3年，以此次改選爭議來看，公視第6屆董監事會於2019年9月25日任滿，延任至今，相當於這屆董監事做了2任。
回顧第7屆董監事在2019年9月9日舉行第一次審查，行政院提名21位董事候選人，最後審查委員會僅通過7位董事及1位監事，董事包括胡元輝、舒米恩．魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、廖嘉展、王燕杰，監事為黃銘輝；其餘14人均被否決。
隨後，文化部在2020年11月9日召開第二次審查會，由行政院提名第二波董事候選人共14位，但國民黨團推舉的5名審查委員全數缺席，導致審查會流會，造成第7屆公視董事會延宕多時。
昨天召開第三次審查會，由行政院提名第三波董事候選人共14位，各黨依比例共推舉14名審查委員，每位董事候選人要拿到11票才通過門檻，最後共有12位通過，讓公視第7屆董事會終於順利組成。
但這並非公視董監事首次難產，由於審查委員會牽連政治力、董監事門檻過高等，公視董事會從第4屆起就出現董事無法順利改選而任期延宕，其中第5屆延宕達968天，第6屆延宕58天，第7屆延宕957天。其中第6屆經過2次審查，第5屆更經歷5次審查，顯現每次審查的過程都很艱辛。
時代力量立委王婉諭指出，公共電視目前最主要問題是董監事會的組成，由於董監事的選出，必須由審查委員會3/4以上同意的高門檻，導致少數1/4委員，就可以杯葛董監事的產出。公視的董事從第4屆開始，每屆都難產，董事會的審查難產卡關，是藍綠惡鬥、互卡下的惡果，導致任期延宕，董事會難以發揮功能。
公民參與媒體改造聯盟呼籲，現行公視董監事選任辦法，審查通過門檻過高，且董事人數高於現行《財團法人法》要求，導致董事會延宕、無法換屆，文化部已於去年9月15日提出《公共電視法》部分條文修正草案，下修公視董事審查通過門檻及董事人數，呼籲政府立即將法案送請立法院審議，盡速完成修法程序，以解決公視董監事選任延宕、公廣集團治理失當的長期困境。