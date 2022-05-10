逾300機組員雨中喊話以篩代檢！條列3大罪求陳時中聆聽

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機師工會指出，1年多前疫苗開始施打之初，機組員除了沒疫苗可打，排在「第0順位」，多數外籍機組員與少部分本土機組員，為了能夠積極保護自己，也保護可能接觸到的同事、家人與乘客，自願「超前佈署」，前往美國、日本等地施打早已獲得國際認證的疫苗。
工會說明，當時曾積極向指揮中心建議，應建立機制，承認這些經過國外正規管道施打合法疫苗的機組員的有效性，並做出相對應的防檢疫政策分層，因為將來指揮中心一定也會遇到一般旅客在國外施打疫苗的情形，可指揮中心當時卻堅持不肯承認、更拒絕以風險分層管理方式，處理這些在美、日、歐等國尋正規管道施打疫苗的機組員，在工會的積極爭取下才採專案陳報，但國外疫苗相關認證機制仍未建立。
工會也提到隔離、檢疫、自主健康管理者進不了醫院看診，拖延病況，已經活生生發生在組員身上長達2年的時間，由於機組員過去2年多來，長時間處在「執勤－居檢－再執勤」的輪迴中，在健保卡又遭特別註記的情況下，幾乎不可能脫離所謂一般14天居檢或自主健康管理期間，近乎完全無法進入醫院就診。
對此，工會說過去反應了至少10數次以上，透過國會議員、民用航空醫務中心、透過一次又一次近乎苦苦哀求向指揮中心陳情，然而，無法或難以就診的情況幾乎不動如山，所有的苦果，僅能由機組員「憑運氣、賭生命」，2家國內航空不過僅3000人的機組員規模，自去年至今已有3位機組員猝逝、多名機組員因為無法定期就醫回診檢查而導致病情惡化甚至演變成為癌症的不幸事件，怒問如果早一點建立就醫標準流程與機制，是否可以避免憾事發生。
工會認為，機組人員在過去2年的時間內，早已經是台灣最密集、最頻繁進行快篩與PCR檢測的群體，每個月快篩加上PCR次數甚至較醫護人員更頻繁，為了尋求減持續且頻繁輕篩檢過程中的不適感，在去年12月，自國外得知許多國家已陸續採用唾液篩檢方式，也已經看得到初步準確性與相關報告，工會積極建議指揮中心「提前佈署」，希望在最短時間內引進唾液篩檢的儀器，甚至表示機組員願意簽署成為自願受試者。
不過工會透露，當時指揮中心消極地回復「有關唾液篩檢儀器一切仍停留在醫院的測試階段中，現階段台灣並無迫切需求」，因此錯過「提前佈署」的契機，直到4月底，傳統快篩試劑已經開始嚴重缺貨、PCR逐漸出現檢測量不足的現象，陳時中才在遲了4個月後表示，「唾液快篩部分，目前沒有看到相關申請案，某廠牌做「口水／唾液快篩試劑」部分，食藥署已請廠商送來約100份做準確性比對，若通過會請他們趕快核准。」
機師工會呼籲，指揮中心日後決策過程中切莫再閉門造車，應真正聆聽、適時採納各行各業第一線基層人員與團體心聲與建議，未來也更應該讓整個決策過程更加透明、公開，更希望政府能夠進一步公布負責決策專家學者完整名單。
抗議中途突下起暴雨，300名機組員穿上雨衣後仍持續坐在馬路中央，手持標語抗議，下午2時許，機師工會幹部代表也站在指揮中心對面手舉鬧鐘調響，希望陳時中聆聽基層心聲。
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