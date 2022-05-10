COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

批防疫期中考全不及格！第一線醫護怒吼：做到死

▲各醫療工會評分本次防疫期中考，政府五項都不合格，應限期改善。（圖／記者許若茵攝，2022.05.10）
▲各醫療工會評分本次防疫期中考，政府五項都不合格，應限期改善。（圖／記者許若茵攝，2022.05.10）

記者許若茵／台北報導

2022-05-10 17:15:46

本土疫情燒不停，確診人數持續增加，民眾與醫護人員接連染疫，醫療量能持續吃緊。今（10）日台北市醫師職業工會、台灣護理産業工會等醫療工會集結於中央流行疫情指揮中心前抗議，要求政府正視醫護困境，回應關於人力短缺、照護負擔爆增、醫療並未降載等訴求，更評分本次防疫期中考，政府五項都不合格，第一線醫護會做到死。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今午間台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、北市聯醫企業工會、台灣醫療工會聯合會、台灣護理産業工會等醫療工會集結於指揮中心前，要求面見中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，回應關於人力短缺、照護負擔爆增、醫療並未降載等多項訴求，更斥指揮中心防疫期中考都不及格，不過陳並未現身，指揮中心僅交派收發室人員接受陳情意見。

台北市醫師職業工會發言人陳亮甫直言，打這場仗很辛苦，民眾辛苦、醫護疲憊，身為急診醫師，過去一周歷經如地獄一般的生活，並針對急診外排隊等待就醫的民眾鞠躬道歉，無法提供理想的醫療救護。

陳亮甫提到，醫療品質在疫情前原就不堪負荷，疫情爆發後更是被壓到喘不過氣，連找時間喝口水都成了奢求，指揮中心一再提出政策與呼籲，但急診外排隊人潮未減、急診室內仍有許多民眾等不到病房、越來越多醫護同仁確診，自己並非防疫專家，不清楚這些防疫政策是否正確，但非常清楚醫護的耐力正在一點一點被消磨，忍耐程度已到極致，這樣的工作環境並不值得賣命，政府應面對醫護、終結血汗。

台大醫院企業工會護理師柴世媛指出，有醫院仍排滿常規手術，且為符合政府要求3天內須開設完畢專責病房，前置作業雜亂無章，照護物資不足、通訊設備不足，影響醫事人員與病患安全，她也嘆醫護真的好累，已達到負荷上限，還是要持續吸收家屬患者無奈與焦慮，而這些血淋淋的真實情況，卻僅換來院方否認與指揮中心冷淡回應。

北市聯醫企業工會護理師曹芸華提到，專責病房是高依賴單位，不論是打針、發藥、餵食、灌食、清潔、管路換洗都是護理人員一手包辦，每照顧一位病人就需要花一個小時，當時護病比是一比五，每次進行一輪就需要五小時，每天兩輪就長達十小時，還不包含打護理紀錄、穿脫設備等時間，平均每日都要加班二至四小時，如今護病比提高至一比九，「要讓護理人員做到死嗎？」

台灣醫療工會聯合會代表、職能治療師林鈺祥表示，政府過去就有提出請醫療機構和長照機構訂有人力備援計畫，但至今各醫院皆沒有公布，超前部署只剩一句話，醫護只能到處跑，「做到累、做到死」，嚴重過勞，且政策轉彎後，各醫院人力備援計劃無須提報地方同意，形同各醫院可以想怎麼做就怎麼做，喊話各醫療機關應公開計畫，並納入基層工會聲音，讓醫療人員有合法安全環境。

台灣護理産業工會理事陳維也批，現在基層負荷重，人力資源速度比不上確診增加速度，才會屢發生民眾等不到居隔單等情況，且系統遲鈍，許多資料還要人力計算鍵入，漏洞百出，希望高層能聽見基層聲音，與基層共商疫情下一步政策，才能達到團結抗疫。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，現在確診病例數增加，工作量也增加，大家當然會比較辛苦，不過已經撐了兩年多，這最後一戰，希望大家撐過去，讓社會更安全，也是很大的貢獻。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

解快篩亂象可用「池化」？醫：降新冠肺炎等級才是解方

民喊篩檢站太少！陳時中：地方覺得有需要就開

快篩陽性視同確診有條件！醫提三原則：得看盛行率

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀