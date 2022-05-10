批防疫期中考全不及格！第一線醫護怒吼：做到死

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台北市醫師職業工會發言人陳亮甫直言，打這場仗很辛苦，民眾辛苦、醫護疲憊，身為急診醫師，過去一周歷經如地獄一般的生活，並針對急診外排隊等待就醫的民眾鞠躬道歉，無法提供理想的醫療救護。
陳亮甫提到，醫療品質在疫情前原就不堪負荷，疫情爆發後更是被壓到喘不過氣，連找時間喝口水都成了奢求，指揮中心一再提出政策與呼籲，但急診外排隊人潮未減、急診室內仍有許多民眾等不到病房、越來越多醫護同仁確診，自己並非防疫專家，不清楚這些防疫政策是否正確，但非常清楚醫護的耐力正在一點一點被消磨，忍耐程度已到極致，這樣的工作環境並不值得賣命，政府應面對醫護、終結血汗。
台大醫院企業工會護理師柴世媛指出，有醫院仍排滿常規手術，且為符合政府要求3天內須開設完畢專責病房，前置作業雜亂無章，照護物資不足、通訊設備不足，影響醫事人員與病患安全，她也嘆醫護真的好累，已達到負荷上限，還是要持續吸收家屬患者無奈與焦慮，而這些血淋淋的真實情況，卻僅換來院方否認與指揮中心冷淡回應。
北市聯醫企業工會護理師曹芸華提到，專責病房是高依賴單位，不論是打針、發藥、餵食、灌食、清潔、管路換洗都是護理人員一手包辦，每照顧一位病人就需要花一個小時，當時護病比是一比五，每次進行一輪就需要五小時，每天兩輪就長達十小時，還不包含打護理紀錄、穿脫設備等時間，平均每日都要加班二至四小時，如今護病比提高至一比九，「要讓護理人員做到死嗎？」
台灣醫療工會聯合會代表、職能治療師林鈺祥表示，政府過去就有提出請醫療機構和長照機構訂有人力備援計畫，但至今各醫院皆沒有公布，超前部署只剩一句話，醫護只能到處跑，「做到累、做到死」，嚴重過勞，且政策轉彎後，各醫院人力備援計劃無須提報地方同意，形同各醫院可以想怎麼做就怎麼做，喊話各醫療機關應公開計畫，並納入基層工會聲音，讓醫療人員有合法安全環境。
台灣護理産業工會理事陳維也批，現在基層負荷重，人力資源速度比不上確診增加速度，才會屢發生民眾等不到居隔單等情況，且系統遲鈍，許多資料還要人力計算鍵入，漏洞百出，希望高層能聽見基層聲音，與基層共商疫情下一步政策，才能達到團結抗疫。
對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，現在確診病例數增加，工作量也增加，大家當然會比較辛苦，不過已經撐了兩年多，這最後一戰，希望大家撐過去，讓社會更安全，也是很大的貢獻。
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